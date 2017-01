José Ramón Riera: «En las listas de espera puede haber errores, pero nunca maquillaje, manipulación ni privilegios»

«En las listas de espera puede haber errores, pero nunca maquillaje, manipulación ni privilegios». Esta fue una de las respuestas que dio el gerente del Servicio de Salud del Principado durante su comparecencia esta mañana en la Junta General en la comisión de investigación de demoras sanitarias. El sistema de salud, indicó José Ramón Riera, «hace cinco millones de consultas en Atención Primaria al año, medio millón de consultas en Especializada, más de 80.000 intervenciones quirúrgicas y da 104.000 altas médicas. Ante ese nivel de cifras puede haber algún error, pero no manipulación, y mucho menos, privilegios para poder colarse en listas de espera».

Riera declaró ante la comisión parlamentaria después de que lo hiciera su antecesor en el cargo, Tácito Virgilio Suárez, quien reconoció haber sido operado en Urología del HUCA, servicio que está siendo investigado por supuesto trato de favor al adelantar la cita en los quirófanos a dos políticos, según denunció Podemos. Los hechos están ahora en manos de la Fiscalía. Riera, actual responsable de la gestión del sistema sanitario asturiano negó de forma tajante tratos de favor y aseguró haber respondido sobre este asunto a la formación morada, «a través de un informe que le hemos enviado, en alusión a su acusación», indicó al diputado de Podemos y presidente de la Comisión, Andrés Fernández Vilanova. Riera informó que se había abierto una investigación por parte del Sespa, aunque avanzó que lo ocurrido en Urología, sin llegar a precisar hechos ni datos, «es algo puntual. No se puede hablar de privilegios ni generalizar, porque no es así».

Tanto Podemos, como el PP y primeramente Ciudadanos, acusaron al Sespa de utilizar herramientas de gestión para «manipular» las listas de espera y citaron, entre ellas, la reprogramación de pacientes. La acusación no fue bien encajada por José Ramón Riera, sobre todo cuando la verbalizó el diputado del PP, Carlos Suárez. «Eso que dice usted es muy grave y no es cierto. La reprogramación de pacientes no es una manipulación, es un acto que obedece a una multitud de factores. Muchas veces se reprograma por interés del propio enfermo», se explayó.

Una de las líneas de trabajo para poder atajar las listas de espera de la sanidad pública «es actuar sobre la demanda». También avanzar hacia un nuevo modelo sanitario, que permita pagar a los médicos y resto de personal en función de su productividad, «pero ese cambio no lo puede liderar una comunidad autónoma en solitario», reconoció. Finalmente, Riera aseguró que esperaba “ansioso” las conclusiones que elaborará la comisión de investigación de la Junta, cuyo trabajo se aproxima a su fin. Este miércoles será la última sesión de comparecencias. La traca final corresponderá al más alto nivel de responsabilidad: los tres últimos consejeros de Sanidad, José María Navia-Osorio (Foro), Faustino Blanco (PSOE) y el actual responsable, Francisco del Busto. Será a partir de las diez de la mañana, en una sesión que se intuye será extensa.