Navia-Osorio, consejero de Sanidad con Foro: «Hay un motivo claramente ideológico contra las 'peonadas'»

“Hay un motivo claramente ideológico contra las ‘peonadas’”. Lo aseguró ante la comisión parlamentaria de investigación de listas de espera el que fuera consejero de Sanidad durante la legislatura de Foro Asturias, entre 2011 y mediados de 2012. José María Navia-Osorio aseguró tener el récord de ser el único responsable sanitario que logró erradicar las demoras de más de seis meses (180 días) en el Servicio de Salud del Principado (Sespa). “Un récord que mantuve a lo largo de todo un semestre”, apuntó. El exdirectivo desgranó en la Junta General datos asistenciales de su mandato y aseguró que cuando fue responsable de la gestión sanitaria se encontró con una lista de espera de 17.525 pacientes quirúrgicos, de los que 161 acumulan tiempos de medio año, siendo la demora media para una operación de 79 días. “Cuando marchamos la lista había bajado a 15.807 personas, la demora media disminuyó a 55 días y la espera de más de seis meses quedó en cero pacientes”. Navia-Osorio no ocultó que esos resultados se consiguieron durante su mandato a través de planes especiales, es decir, ‘peonadas’. También a través de la derivación de enfermos a centros concertados como Jove, Cruz Roja y el Hospital Avilés. Podemos quiso saber a cuánto ascendió el gasto de esas ‘peonadas’, un dato que Navia-Osorio no pudo precisar. No obstante, sí reconoció que parte del aumento del presupuesto de implantes durante 2012, cuando creció de 30 a 74 millones de euros anuales, pudo haber tenido su origen en un incremento de actividad derivado de los planes especiales. “Si operas más rodillas y caderas, es lógico que necesites más prótesis”, respondió.

El exconsejero abogó por “reflexionar hacia donde vamos” tras recordar que “el 40% del presupuesto del Principado va destinado a Sanidad”. También instó a “enseñar a la gente a manejar los recursos” y puso como ejemplo de una supuesta mala utilización un caso “ahora vas a Urgencias, y el MIR en vez de recetarte una aspirina para un simple dolor te prescribe el medicamento más caro”.

A preguntas del PSOE, y pese a que no correspondía a su mandato, Navia-Osorio sí respondió sobre los motivos de porqué cree que se dejaron de publicar datos de listas de espera entre mayo de 2014 y septiembre de 2015. “Imagino que habrá sido porque se cambiaron los indicadores de recogida de datos”, dijo. En cualquier caso, aseguró que no creía que se produjeran irregularidades en la gestión de las demoras, pero se mostró extrañado con el hecho de que en diciembre de 2013 (ya con el PSOE en el Gobierno regional) los pacientes con esperas de más de seis meses (más doscientas personas) desaparecieran de un plumazo “para volver a aparecer en enero de 2014. Aquí alguien metió el bolígrafo, y lo metió mal”, declaró.