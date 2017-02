Asturias y Galicia pactarán si prohíben plantar patatas

Los siete Ayuntamientos del occidente afectados por la polilla guatemalteca de la patata instan al Principado a adelantarse a las medidas que recogerá el Ministerio de Agricultura a través de un Real Decreto que se publicará en un par de meses y que prohibirá la siembra de patatas en los municipios afectados por la polilla. Tras reunirse con los alcaldes, el director general de Desarrollo Rural y Agroalimentación, Jesús Casas, recogió el guante y aseguró que el Principado tomará medidas transitorias mediante una resolución que se podría aprobar la próxima semana. Entre otras cuestiones, no se descarta adelantar la prohibición de la siembra de los tubérculos. «Estamos hablando con Galicia», indicó Casas para explicar a continuación que «unilateralmente no vamos a tomar esa decisión», ya que no tendría demasiado sentido prohibir la siembra de patatas en una de las orillas del río Eo, mientras que en la otra se permite.

Una de las medidas que aprobará el Principado casi con total seguridad es la regulación de la venta de patatas en los mercados locales para conocer la procedencia del tubérculo, controlar los almacenes y vigilar las plantaciones. Además, se obligará a los productores a inscribir su plantación en un registro para tener controlados los cultivos.

La Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales recomienda a los agricultores no sembrar, ya que «en unos meses podrían tener que levantar la plantación». La cuestión es que el Real Decreto prohibirá la plantación del tubérculo durante dos años en determinadas zonas de San Tirso de Abres, Vegadeo y Castropol -concejos más afectados-, así como en Taramundi, Navia, Valdés y Cudillero. Jesús Casas reconoció que la prohibición «afectará a municipios completos» y no descartó que de aquí a dos meses «puedan aparecer nuevas polillas en otros concejos». En estos momentos, la consejería tiene instalados en toda Asturias 150 trampas con feromonas para capturar a estos lepidópteros.

Inspección de la UE

El Real Decreto no solo recoge la prohibición de plantar patata en zonas afectadas, sino que establece «zonas tampón», limítrofes con los lugares afectados, para mantener el control de la plaga. También prevé indemnizaciones a los agricultores, aunque se desconoce la cuantía.

Los regidores mostraron su preocupación ante la visita entre el 1 y el 11 de mayo de comisarios europeos que realizarán inspección en las zonas afectadas y que podría imponer medidas más restrictivas como «declarar toda Asturias zona de exclusión», dijo Casas.