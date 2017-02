El Gobierno asturiano prevé presentar en primavera el borrador de la nueva Ley de Salud

El consejero de Sanidad, Francisco del Busto, ha explicado este jueves en sede parlamentaria que en estos momentos el Gobierno asturiano se encuentran redactando el borrador de una nueva Ley de Salud, que sustituya a la actual que tiene ya 25 años y que "se ha quedado obsoleta". Además ha negado de manera tajante que se estén llevando a cabo fusiones de áreas sanitarias que además "serían ilegales".

Del Busto, en respuesta a una interpelación del diputado del PP, Carlos Suárez, ha explicado que la nueva ley regulará las competencias, la ordenación funcional del sistema, las tipologías básicas sanitarias, la ordenación territorial sanitaria o los derechos y deberes de los ciudadanos, entre otras muchas cuestiones.

"Esperamos tener un borrador definitivo al comienzo de la primavera para poder cumplir mi compromiso y debatirlo con todos los implicados, ayuntamientos, sindicatos y todos los que quieran aportar ideas para la nueva ley antes de su entrada en esta Cámara", ha dicho del Busto, que ha indicado que en esta ley se podrán ver todos los planes del Principado.

Ante las críticas de los 'populares', Francisco del Busto ha asegurado que en modo alguno su consejería tiene "intención de poner el caballo antes del carro y aprobar una ley de fusión de áreas sanitarias que jamás ha comentado". "Jamás he hablado yo de esa ley. Yo hablo de una mirada mucho más allá que es una ley de salud que sustituya a la actual que tiene 25 años y se ha quedado obsoleta. Espero de verdad que los grupos de la Cámara puedan apoyarla", ha dicho del Busto.

En este sentido ha insistido en que nunca se habló desde el Gobierno de fusión de áreas sanitarias. "En Asturias no hay ni fusión de áreas ni de servicios, porque además no es legalmente posible. Además una fusión no puede ser encubierta, o lo es o no lo es y falta usted a la verdad cuando dice que se están llevando a cabo", ha insistido Del Busto.

Desde el PP, Carlos Suárez, ha insistido en que "diga lo que diga el consejero" ya se están produciendo fusión de hospitales en la región. En este sentido ha lamentado que el consejero se escude siempre en la situación de otras comunidades.

Así, a juicio del diputado del PP lo que el consejero lleva al Parlamento es "opacidad, desinformación y ocultación y parece que arrepentimiento", a juzgar por las explicaciones del responsable de la sanidad asturiana.

Interpelación de Podemos

Previamente Del Busto ha sido interpelado por el diputado de Podemos, Andrés Fernández Vilanova, al que ha acusado de faltar al respeto a la Cámara planteando cuestiones diferentes en la intervención a las registradas y ha indicado no entender la animadversión al sistema sanitario asturiano dejando siempre en mal lugar a los servicios que se prestan. "Me deja usted alucinado", ha indicado Del Busto.

Ha asegurado que el Gobierno le ha enviado al Grupo de Podemos el decreto sobre mejora de tiempos máximos para que hiciese aportaciones, las cuales "el gobierno las analizará y las tendrá en cuenta si quiere". "Pero no me diga usted que no conoce el decreto", ha dicho el consejero.

El diputado de Podemos, Andrés Vilanova, ha preguntado al consejero si está o no dispuesto a mantener una reunión técnica en la cual discutir posibles mejoras del decreto de tiempos máximos de espera, así como la posible puesta en marcha de medidas como un sistema de declaración pública de conflictos de interés.

"Son dos preguntas nada extravagantes, honestas, cristalinas y transparentes, fáciles de responder", ha dicho Vilanova que ha acusado al consejero de tratar de zafarse de las preguntas que le resultan "incómodas.