Empieza la batalla de los conciertos

Hay apenas tres meses de plazo para solucionar la cuestión. Este año toca renovar los conciertos educativos y, aunque todo indica que las conversaciones entre la Administración y la patronal de las escuelas sostenidas con fondos públicos ya ha comenzado, el proceso arrancará oficialmente en breve. Está previsto que la Consejería de Educación publique este mismo mes el decreto o la resolución que ponga en marcha los plazos.

El documento anunciará el periodo de renovación y los centros, acto seguido, harán sus solicitudes. La primera respuesta de la consejería, las alegaciones y la decisión definitiva no pueden tardar. En este segundo trimestre del curso escolar debería quedar la cuestión clarificada, teniendo en cuenta que en el mes de abril se abre el periodo de solicitud de plaza en toda la red educativa y que, para entonces, como es evidente, los centros deberían tener claro cuántas aulas y plazas pueden ofertar.

Unos y otros son conscientes de los plazos. Por eso, el grupo parlamentario de Podemos lleva el debate a la Junta General del Principado justo este viernes, mediante una proposición no de ley sobre la adopción de medidas en defensa de la escuela pública.

Los objetivos de Podemos son, principalmente, 'blindar' la red pública manteniendo la totalidad de las aulas actuales y reabriendo las cerradas en este curso.

Mientras que las previsiones de la consejería para la escuela pública ya se han conocido -al menos el primer borrador, que supone nuevos cierres de aulas- de lo que sucederá con la concertada nada se sabe. Al menos, oficialmente. Porque la patronal de la concertada es muy consciente, desde hace tiempo, de la situación. Ya lo reconocía Carlos Robla, secretario autonómico de Escuelas Católicas, antes del verano: «Sabemos que si hay menos niños, la consejería tiene que gestionar los dineros que tiene». Y eso puede significar cierres de unidades. «Nos gusta ser sensatos, no vamos a ser unos necios», añadía.

Ahora, Robla se muestra «cauto» y a la espera de ese decreto. Pero deja clara una cosa de antemano: «Hay una legislación vigente. A pesar del ruido que algunos pretenden hacer, sobre todo en Gijón (en referencia a la concentración celebrada en la ciudad el pasado martes en contra de los conciertos y a favor de la escuela pública, convocada por el Movimiento Social por la Escuela Pública), la Constitución no ha cambiado». Y para la patronal eso garantiza que ambas redes deben coexistir y que no es válido el argumento de cerrar unidades en la concertada si hay plazas libres en la pública. «Las cosas no son tan fáciles porque algunos quisieran», advierte Robla.

El propio consejero de Educación, Genaro Alonso, ha defendido en varias ocasiones la necesidad de «repartir la carga» del descenso de la natalidad entre ambas redes, pero dejando clara la protección jurídica que tiene la concertada.

La matrícula del presente curso ya dio una idea de la situación: quedaban libres el 35% de las plazas que la escuela pública ofertaba para los niños de tres años (los que se incorporan al sistema educativo) y algo más del 17% en la concertada. Comienza, sin duda, la batalla de los conciertos educativos.