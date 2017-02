Fallece un paciente tras una técnica coronaria que se había transmitido en directo en el HUCA

Un paciente de 86 falleció ayer al mediodía en el HUCA tras recibir el implante de una válvula aórtica durante una intervención hemodinámica que se había transmitido en directo en el HUCA. El fatal desenlace ocurrió en el transcurso del II Congreso de Válvulas Aórticas Transcatéter que se inauguró ayer por la mañana en el Hospital Universitario Central de Asturias, con la asistencia de 160 especialistas de todo el país y la presencia del consejero de Sanidad, Francisco del Busto.

Al enfermo se le había implantado una válvula aórtica percutánea, aconsejadas para pacientes que no pueden someterse a una intervención quirúrgica. En el transcurso de la técnica, y cuando se aproximaba ya al final de la intervención, pasada la una y media del mediodía, la situación clínica se complicó (apareció un trombo). La transmisión del procedimiento, que estaba siendo seguida en directo en el salón de actos por los asistentes al congreso, fue suspendida de inmediato. Los cardiólogos y cirujanos intervencionistas continuaron atendiendo al paciente en la sala de hemodinámica del HUCA. Pero a pesar de los esfuerzos de los especialistas y que hasta allí se desplazó personal de la UVI, el enfermo no pudo superar las complicaciones y falleció pasados unos minutos. Según explicó el jefe del Área del Corazón, César Morís, «se trató de una fatalidad». El enfermo, recordó, presentaba un delicado estado de salud, sufría una estenosis aguda y había sido rechazado para cirugía puesto que sufría un cuadro neurológico severo. Dicho especialista, que lamentó lo sucedido, recordó que el implante de válvulas aórticas transcatéter está recomendado para enfermos que no pueden ser operados en quirófano, por lo que se trata de casos complejos y delicados. La mortalidad de esta técnica es de un 5%, señaló.

Una de las ventajas de este tipo de técnica, que no requiere de cirugía y por tanto, no exige que se abra al paciente, es que permite abordar casos de enfermos mayores. Son, precisamente, cuadros que presentan un elevado riesgo de mortalidad ante una operación convencional. «Es un riesgo es inherente a este tipo de técnicas», indicó César Morís, tras ser consultado por lo sucedido. En el transcurso de la jornada fueron realizados cinco implantes. Hoy se practicaron otros tres. En el congreso, especialistas en hemodinámica, cardiología y cirugía debaten precisamente sobre nuevos avances en el uso de estas válvulas, que van ganando terreno a la cirugía.

Dicho especialista recordó que las válvulas aórticas transcatéter nacieron como alternativa a la cirugía y en un principio solo estaban indicadas para pacientes coronarios cuyo delicado estado de salud desaconsejaba su paso por el quirófano. Son las llamadas válvulas aórticas transcatéter (implantes percutáneos), conocidas en la jerga médica como TAVI, que se utilizan para tratar a pacientes con estenosis aórtica y que se implantan en las salas de hemodinánica, sin necesidad de abrir al paciente.

La estenosis consiste en el estrechamiento u obstrucción de la válvula aórtica del corazón y puede ser mortal si no se opera. Se trata de una enfermedad degenerativa, provocada por el desgaste de las válvulas. Suele darse en pacientes de edad avanzada, sobre todo en mayores de 80 años. En Asturias, como región envejecida, es un trastorno al alza.

El HUCA ha sido pionero en España y casi en el mundo en la utilización de esta técnica. En 2007, el Hospital Universitario Central de Asturias implantó la primera válvula aórtica transcatéter del país. Desde entonces, se han puesto 370.