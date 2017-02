El 70% de los perceptores de salario social busca empleo

Siete de cada diez perceptores de salario social buscan trabajo. Están inscritos en las oficinas de empleo de la región «en búsqueda activa». Son 14.558 casos sobre el total de beneficiarios de esta paga a la que en Asturias tienen derecho todas las personas con ingresos inferiores a los 430 euros al mes. Una paga que cerró 2016 con un total de 20.585 asalariados, la cifra más alta desde que entró en vigor, en diciembre de 2005.

De hecho, se han quintuplicado los perceptores de un salario que, como media, no llega a 500 euros al mes y que beneficia «a 45.000 asturianos». Así lo aseguró ayer en la Junta General la consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela. Lo hizo para contestar a una pregunta planteada por la diputada de Ciudadanos Diana Sánchez, que exigía conocer el balance anual del salario social y las mejoras aplicadas a él por el departamento de la socialista.

«Sabemos de personas que, cobrando el salario social, renuncian a trabajos temporales, como los de quince días que se ofrecen en fechas navideñas, porque luego saben que tardarán mucho en recuperar esta paga», criticó Sánchez.

Defensa de la renta social

Una queja a la que Varela le respondió afeando la decisión de Ciudadanos en Madrid «de no aprobar la renta mínima debatida en el Congreso de los Diputados, que serviría para que las comunidades pudiéramos destinar estos fondos a otras materias». La consejera remachó asegurando que «aquí no hay magia, no podemos resolver los problemas de empleo con una prestación social como es el salario social».