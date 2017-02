Principado, alcaldes y sindicatos exigen a Fomento modernizar las cercanías

Feve suprimió el año pasado casi siete servicios al día y en este curso va a un ritmo de nueve. Detrás de la deriva hay averías en los trenes, en las vías, en la catenaria o falta de maquinistas. La crisis está terminando por movilizar a los usuarios, provocando extraños compañeros de viaje. Ayer mismo se reunieron representantes del Principado, una diputada PP, una alcaldesa socialista, otro de IU, un concejal de Somos Oviedo, un asesor de Podemos, otra de Ciudadanos y el presidente del comité de empresa de Renfe en la región. Todos acudieron a la invitación lanzada por Asturias al Tren, grupo de adeptos al ferrocarril que proponía unirse tras un mismo manifiesto.

«Sabemos que las cercanías no necesitan de declaraciones ni palabras, sino de inversión», previno Carlos García, portavoz del colectivo. Ese es el objetivo del manifiesto. Su lógica es la siguiente: «En 2014 el Gobierno invirtió 3.140 millones en las obras del AVE, un tipo de tren que usan 30 millones de viajeros. En las cercanías dedicaron 121 millones, y somos más de 400 millones de viajeros. Estamos en el mundo al revés, hay que quitar la inversión del AVE que usan unos pocos para llevarla a los trenes de la mayoría».

García se cuidó de matizar que la variante de Pajares «es necesaria» y respaldó el intento del Principado por tomar el control de las cercanías. «Tienen que decidir ellos los horarios y las frecuencias, porque ahora son un desastre», apuntó. El guiño lo acogió José Manuel Caldevilla, director de la Agencia asturiana de Transportes (puesto equivalente al del director general), quien desgranó la iniciativa legislativa que propone su Ejecutivo, según la cual Feve no podría seguir cancelando servicios «sin contar con nosotros para tomar decisiones». Los presentes encontraron un punto de consenso durante el debate. «Es urgente establecer un plan de acción plurianual, que permita modernizar la red ferroviaria y se cumpla gobierne quien gobierno», resumió Luis Blanco, presidente del comité de empresa de Renfe. A partir de ahí empiezan los disensos. Asturias al Tren viene haciendo su bandera de la supresión de las 'paradas fantasma', las de menos viajeros, posición contraria a la de sindicalistas y alcaldes. «Está claro que el tren debería seguir de largo cuando no hay gente esperando, pero no erradicar las paradas», defendió José Luis Trabanco, regidor de Grado. El primer edil extiende su valoración al apeadero de Peñaflor, que costó 194.000 euros, ve al tren detenerse 29 veces los días laborales, y apenas registra cuatro pasajeros embarcados. «Se hizo cuando gobernábamos y está llamado a tener importancia en el concejo», aprobó el edil popular José Ramón González.