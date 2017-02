Asturianos que vencieron al cáncer

«Tenemos una capacidad enorme como sociedad para prevenir el 30% de los tumores». El jefe de Oncología Médica del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), Emilio Esteban, quiere lanzar un mensaje positivo a la ciudadanía ante esta enfermedad. Y con más intensidad hoy, que se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer. El doctor mantiene un discurso esperanzador porque, pese a que en España ya se sobrepasó en 2015 la estimación de nuevos casos hecha para 2020, la supervivencia ha aumentado un 20% en las últimas dos décadas.

Recientemente, saltaron todas las alarmas por nuevos estudios que vinculan una mayor incidencia del cáncer de pulmón en las poblaciones cercanas a núcleos industriales. Según el estudio Capua, elaborado por la Universidad de Oviedo, la población residente en estas zonas tiene «un exceso de riesgo» de padecer la enfermedad. En concreto, un 50% más. «La contaminación forma parte del desarrollo de tumores, pero hay que saber por qué unos se desarrollan y otros no; no es lo mismo vivir en un área contaminada y que seas fumador, obeso o una persona sedentaria», aclara. Reducir las emisiones contaminantes es un proceso complejo y lento. Aunque el factor ambiental es muy relevante en lo que a aparición de casos se refiere, hay precauciones que los ciudadanos pueden adoptar para reducir las probabilidades de padecer esta dolencia. «Hay que intentar disminuir la contaminación, pero existen otras medidas más fáciles; por ejemplo, hacer campañas desde la infancia para que el tabaco no sea un estilo de vida o el consumo de alcohol solo se haga de forma razonable», apunta el doctor.

Otro pilar fundamental en la prevención del cáncer es la alimentación. Llevar una dieta saludable y realizar actividad física también ayuda a disminuir el riesgo. «En Asturias, en consumo de tabaco y alcohol estamos en el tope, en el número uno del ránking, lo mismo que en obesidad», asegura el jefe de Oncología Médica del HUCA. La efectividad de estas pautas saludables está demostrada. «Tenemos que erradicar estas prácticas para siempre, pero por convicción, no por obligación», subraya.

Las actuaciones en esta materia tendrían que atajarse «a medio plazo». De hecho, explica Esteban, ya se están produciendo desde hace tiempo. Y el resultado es claramente visible: «Los casos de carcinoma de pulmón han bajado». Aunque Asturias lidera las estadísticas de fallecimientos por este tipo de cáncer. Pero las medidas de diagnóstico precoz son unas grandes aliadas en la lucha contra el cáncer, puesto que han permitido reducir notablemente la mortalidad. Además, los tratamientos locales son más conservadores. Buena prueba de ello son las intervenciones en casos de tumores de mama y colon. «Está claro que hay que hacer una mamografía a partir de los 50 años, y antes si existen antecedentes familiares», recuerda el oncólogo. Lo mismo ocurre con las colonoscopias y con otras pruebas que permiten diagnosticar estas dolencias.

Es innegable que el alargamiento de la esperanza de vida y los diagnósticos precoces tienen un impacto en el sistema sanitario. En este sentido, el doctor Esteban destaca la importancia de una detección temprana de la enfermedad «para que los tratamientos no sean tan prolongados en el tiempo» y, por tanto, más caros. «Las autoridades sanitarias de todo el mundo se dan cuenta de que deben tener en cuenta la carestía de los productos y los agentes con los que contamos», señala. A su juicio, es imprescindible alcanzar un acuerdo para establecer «hasta dónde se puede llegar para pagar estos productos porque es importante que todo el mundo tenga la misma oportunidad».

El cáncer también se ve afectado por cuestiones que exceden el punto de vista terapéutico, por «el momento de globalización informativa que vivimos». Aunque el doctor Esteban considera positivo el acceso al conocimiento que permiten las nuevas tecnologías, aconseja a los pacientes que tomen con recelo «aquellos lugares que no tienen a un especialista como fuente». Así, recomienda acudir a los sitios oficiales y, por supuesto, que expongan las dudas que tengan a su médico. Más allá de cifras y datos, el cáncer tiene rostros. Como los de Tina, Julia, Tomás, Sandra o María Luz.

Julia Cerrillo

«Le debo la vida a un donante alemán de 30 años»

«Pasé de ser una mujer todoterreno a depender de otros para todo». Así recuerda la gijonesa Julia Cerrillo el vuelco que dio a su vida el diagnóstico que recibió el 25 de septiembre de 2007: mieloma múltiple. Tenía 35 años. «Fue por pura casualidad. No me encontraba bien y fui al médico de cabecera; me hizo una analítica y me derivó al reumatólogo porque se me hinchaban las articulaciones», explica. Después de varias pruebas, le dieron la mala noticia. «No sentí que estaba enferma hasta que me vi sin pelo», asegura.

La mayoría de efectos secundarios de la quimioterapia que enumeran los oncólogos los sufrió. «Un día llamé a mi marido asustada porque pensé que se me iban a caer los dientes», señala. Luego llegó el autotrasplante de células madre, que la obligó a estar aislada 17 días. «El beneficio me duró un año», tiempo en el que comenzaron a practicarse trasplantes de donantes no emparentados. Las células de la salvación llegaron de «un alemán de 30 años, al que le debo la vida».

En los 41 días que pasó aislada junto a su madre en el HUCA le pasó «de todo no, lo siguiente». Hasta padeció una meningitis. «Una cosa positiva fue que pedí a mis amigas y familiares que me hiciesen algo que me pudiese llevar al hospital. Cada día abría un paquete y lloraba de felicidad; me sentía afortunada por tener a tanta gente a mi lado». Afirma Julia que le costó años recuperarse. Y a ese restablecimiento contribuyó la delegación gijonesa de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). «Estoy para todo lo que me necesiten porque me han dado tanto...», subraya.

Tina Alonso

«El cáncer no es la muerte entre paréntesis»

Tina Alonso está a punto de cumplir 74 años y es una superviviente del cáncer por partida doble. Hace catorce años, le diagnosticaron un tumor extraovárico. Un lustro después, tuvo una recidiva en el pecho. Tina asistía a una conferencia sobre prevención médica organizada por la Federación de Asociación de Vecinos (FAV) cuando cayó en la cuenta de que había retrasado demasiado la revisión ginecológica. «Cuando fui, estaba afectadísima y me operaron casi de urgencia», recuerda.

La quimioterapia posterior la llevó «de forma positiva, con un apoyo tremendo del equipo sanitario». Cuando se había recuperado, le sobrevino otro mazazo. Pero Tina, optimista por naturaleza, asumió con entereza el diagnóstico de cáncer de mama. «Hace veinte años, todas las afectadas eran mastectomizadas; la cirugía conservadora estaba bastante limitada porque era desconocida», señala. Por fortuna, esas intervenciones ya se hacían en Cabueñes cuando Tina se operó.

«Es un punto de ilusión, de estímulo, para no tener miedo a la cirugía», afirma. Su mensaje ante la enfermedad es esperanzador. En este sentido, remarca la necesidad de «desmitificar el tema porque el cáncer no es la muerte entre paréntesis, sino que debes luchar, sea de lo que sea».

Tomás Blanco

«Mi tumor es el mejor amigo que tengo»

Cuando alguien se refiere a un cáncer como el «mejor amigo» ya denota que esa persona tiene un don especial para afrontar las pruebas más duras que a veces pone la vida. A Tomás Blanco la más difícil le llegó hace veinte años. Tenía cuarenta y cuatro años y un bulto en el cuello fue el detonante de una experiencia que asegura le cambió la vida. «Un día fui a donar sangre y me vieron el bulto. Me preguntaron que cuanto tiempo llevaba con él, que si notaba que me crecía. A todo dije sí y me recomendaron acudir a mi médico». A partir de ahí comenzó su particular odisea contra un tumor que a simple vista se localizó en un ganglio pero cuyo origen estaba en el conducto entre la nariz y la garganta: un cancinoma escamoso metastásico. «Me dijeron que no tenía cura, que todo dependía de cómo evolucionase el tumor», explica. De eso hace veinte años. Hoy está completamente curado. «Me extirparon las glándulas salivales y estuve sin poder tragar un mes. La garganta se me llenó de hongos porque me quedé muy debilitado con la radiación». Su garganta fue lo único que sucumbió a esa debilidad porque Tomás cogió el toro por los cuernos y se dijo así mismo y a su familia: «Si yo me levanto sonriente todos están sonrientes porque el enfermo es el que tiene que estar con la familia no ellos conmigo». Tomás tiene una concepción de su enfermedad que llama la atención a cualquiera que se la cuente. «Lo mejor que me pudo pasar en la vida fue tener este cáncer». Para dar sentido a esta declaración explica que a raíz de la enfermedad comenzó una nueva etapa. Se hizo voluntario de la Asociación Española Cotra el Cáncer e incluso actor. «Participé en cinco películas, entre ellas 'Luz de Domingo' de Garci y en las series Doctor Mateo y La Señora. El cáncer me cambió al cien por cien». Hasta el punto de que afirma, rotundo, que «mi tumor es el mejor amigo que tengo. Mi íntimo amigo. Él no me hace daño a mí y yo no le hago daño a él». Y así sigue veinte años después de superar su particular batalla contra el cáncer.

Sandra Solís

«Lo más duro es la parte emocional»

Han pasado ya más de tres años desde que aquella tarde tomando un café con amigos Sandra Solís cruzó sus brazos y se encontró sin querer con un bulto en un pecho. Sin esperar acudió a su ginecóloga al día siguiente, una premura que fue crucial para atajar a tiempo el cáncer de pecho que había desarrollado en tan solo unos meses. «Era septiembre y en marzo me había hecho una mamografía que estaba perfecta. Todo el mundo me decía que no sería nada, pero preferí ir al médico y gracias a eso no tuve las consecuencias físicas más traumáticas de un cáncer de pecho», relata. La doctora tras examinarla la remitió a radiología y ahí comenzaron los quince días con más incertidumbre de su vida.

«No pasé por la quimio ni me tuvieron que quitar un pecho. Tras la operación recibí sesiones de radioterapia. No tuve esos traumas físicos, pero lo más duro fue la parte emocional», relata. Sandra quería explicar todos esos miedos por los que pasaba, tenía que hablar de ese vaivén emocional que padecía, pero familia y amigos evitaban conversaciones profundas. «A la gente no le gusta hablar del cáncer», asegura. Para canalizar todos esos sentimientos, ese miedo que la desquiciaba a dejar a su hija sola, comenzó a escribir un diario. Algunos de esos fragmentos los ha publicado en el blog de su tienda El Antiguo Iriarte.

Sandra es una firme defensora de hablar sin tapujos sobre el cáncer y además, como mujer inquieta que es, también defiende una implicación activa en la enfermedad. «Haces un viaje al interior para atender a tu cuerpo. Yo no pude limitarme a hacer lo que me decía el médico y ya está. Leí mucho y cambié mi forma de alimentación radicalmente. El cáncer te pone los pies en la tierra», asegura. Ella tenía 44 años cuando le diagnosticaron la enfermedad. Siempre había hecho deporte y llevado lo que ella creía una alimentación sana. «Te crees inmortal. Cambiar hábitos me sentó muy bien», cuenta. Lo que no ha cambiado es su afición por el baile que llevó hasta la misma sala de radioterapia. Allí bailó el tango más emocionante de su vida el día en que terminó el tratamiento de radioterapia.

María Luz García Villaverde

«Siento la muerte en el hombro y opto por vivir»

Derrocha optimismo pero, a la vez, una pesada losa que carga desde que, hace cuatro años, le detectaron un tumor de mama en una revisión ordinaria. «Fue como una bofetada en la cara», recuerda. Desde entonces, su vida ha cambiado profundamente, pero no todo ha sido para mal. Entre otras cosas, en este tiempo ha aprendido a no dejarse vencer por el miedo. «Me ponía en lo peor y, sobre todo, temía no poder ver crecer a mi hija», cuenta. Hoy, después de haber pasado una operación quirúrgica y un tratamiento de quimioterapia, sigue temblando un poco cuando acude a una revisión que, en el fondo, reconoce que le da «seguridad» y, sobre todo, sigue manteniendo el mismo sano estilo de vida que la ha caracterizado siempre y que cree que la ayudado a empezar a superar la enfermedad.

«Siento que la muerte cabalga conmigo en el hombro y, entonces, lo que hago es vivir», dice de una forma que sobrecoge. Pero poco a poco ha ido retomando su vida, desde el deporte a otras actividades. Ahora es voluntaria de la Asociación contra el Cáncer, una organización que reconoce que la ayudado profundamente. «Allí saben qué palabras emplear, y nos entendemos casi sin hablar», asegura. Gracias a ellos, ya sabe que «en esta enfermedad hay que ser muy positivo y nunca decir que de ésta no salgo».