Plantar o no, esa es la cuestión

Los productores profesionales de venta de patatas de las zonas afectadas por la polilla guatemalteca están de acuerdo con el Ministerio de Agricultura dentro del Programa Nacional de Control y Erradicación, que prevé prohibir dentro de dos meses la siembra de patatas en esas zonas. Pero consideran que la medida «llega tarde». Ángel Pérez, gerente de Productos Agrícolas Matru, cree que «deberían haberlo prohibido el verano pasado». Ahora mismo, explica, se encuentra en la tesitura de tener que decidir si plantar o no sus tubérculos con el riesgo de que en un par de meses, cuando sea aprobado el Real Decreto, le destruyan la plantación.

Pérez ha calculado que la imposibilidad de vender unos 4.000 kilos de patatas ecológicas al año le supondrá unas perdidas en torno a 2.000 euros, por lo que ha decidido aumentar otras plantaciones, como la de faba, para compensar.

En cuanto a la plantación para consumo propio, este agricultor ya tenía la tierra labrada y más de cien kilos de semilla listos para su siembra. Tras conocer, esta semana, la recomendación del Principado en la que «se desaconseja la siembra de la patata en las áreas que se ha registrado la plaga», y ante la inminente prohibición del ministerio, no descarta sembrar las patatas en el vecino concejo de Tapia de Casariego, que se encuentra a escasos metros de su casa y que no se ha visto afectado por la polilla. San Cristóbal, su pueblo, cuenta con un total de doce casas, de las cuales diez se encuentran en territorio del concejo de Castropol y dos, en el de Tapia de Casariego.

A juicio de Susana Blanco, productora de patata para el autoconsumo, «deberían prohibir solo en las zonas afectadas, y no en todo el concejo», ya que no tiene sentido que a unos metros sí que permitan cultivar. Ella tiene «todo listo para sembrar». En su casa hay cinco sacos de tubérculos que «tenemos pensado sembrar salvo que llegue una nota oficial» y a sabiendas de que «corremos el riesgo de que nos las levanten». Blanco es de la opinión de que se debería permitir la siembra en pequeños huertos, más aún cuando la patata no va a salir del concejo.

Por su parte, el gerente de la empresa distribuidora Patatas Óscar, Manuel Óscar Álvarez, cree que si no se toman medidas «puede ser muy perjudicial», especialmente para otras comunidades como Castilla y León y que, ante la plaga de la polilla de la patata, «no se puede andar con titubeos». Pese a todo, a él la prohibición de sembrar no le afectaría ya que importa las patatas de otras provincias.

A quince centímetros

La consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales está ultimando una resolución transitoria que incluirá medidas para acabar con esta plaga, presente en San Tirso de Abres, Vegadeo y Castropol -los municipios más afectados-, así como en Taramundi, Navia, Valdés y Cudillero. Entre esas medidas se incluye que los productores deberán comunicar al Principado su plantación, y se deberá utilizar «semilla libre de plaga», que deberá ser enterrada al menos a quince centímetros de profundidad. Además, la Administración suministrará trampas que se deberán colocar en los cultivos. Los almacenes deberán ser desinfectados y, si existe presencia de la polilla, se deberá destruir todo el lote de tubérculos. El Principado también vigilará la procedencia de las patatas en mercados locales.