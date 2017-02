«Volveremos a salir a la mar. Vivimos de ella»

Estuvieron dos horas a merced de olas de hasta diez metros de altura. Intentando agarrarse a donde podían porque sabían que una caída al agua era una desgracia segura en mitad de un temporal con mar arbolada. «Nos falló una lancha salvavidas y nos metimos los doce en la otra. Fue el momento más difícil: tener que abandonar el barco en el que estábamos más resguardados para salir a la lancha nos hizo sentirnos incluso más vulnerables». Lo recuerda Miguel Múgica, patrón del 'Gure Uxua', el pesquero que naufragó pasadas las tres de la tarde del viernes a 50 millas de Navia, unos 92 kilómetros mar adentro.

«Llevábamos varios días a la merluza de los caladeros franceses y volvíamos a Cariño. Ya teníamos que haber llegado el día anterior, pero íbamos muy lentos por el temporal», relata el patrón, el último en abandonar la lancha. Y el primero que llamó a los servicios de emergencia cuando la mar les azotó de tal forma que el agua empezó a entrar en el barco de 24 metros de eslora.

«Estamos vivos gracias a los equipo de rescate, no tenemos palabras suficientes para agradecérselo», decía emocionado en la mañana de ayer a la salida del hospital gijonés de Jove, donde pasó la noche con cuatro de los marineros. Otros dos fueron llevados al Hospital de Cabueñes y dados de alta a última hora del viernes. El resto de la tripulación -cinco pescadores- fueron rescatados por el helicóptero Pesca II de Salvamento Marítimo y llevados a Coruña.

«Ha sido muy duro, pero hay que volver a la mar. Vivimos de ello, no podemos hacer más que descansar unos días y volver a trabajar. Ahora tenemos que ver si nos dan otro barco o cómo nos arreglamos, pero trabajar, hay que trabajar...», apuntaba Miguel Múgica apenas 20 horas después de estar a punto de morir en mitad del temporal más complicado que les ha tocado vivir en su dilatada experiencia profesional. «La mar es peligrosa, pero es lo que hay», añadió.

En ese mismo sentido se pronunciaba Alberto Armada, vecino de Cariño (Coruña), en la Costa da Morte, donde la embarcación hundida tenía su base. «¿Que si volveremos a faenar? Pues claro, la mar asusta pero no acojona», sentenciaba este aguerrido marinero que lleva el oficio en la sangre.

45 minutos «muy largos»

«Lo pasamos mal, no se puede negar, cada uno intentó llevarlo de la mejor manera posible hasta que llegaron los rescatadores. En esos momentos se te pasa toda la vida por delante, fueron unos tres cuartos de hora pero se hicieron largos....», resume la «tensa» situación que les tocó vivir, no sin antes agradecer «todo lo que hicieron por nosotros los servicios marítimos. Estamos muy muy agradecidos. Hemos podido contarlo, que otros no corrieron la misma suerte». Los siete marineros rescatados por el Helimer Cantábrico sufrieron hipotermia, cinco de ellos leve y los otros dos severa. El patrón, el último en ser rescatado por decisión propia, fue uno de los más afectados, si bien horas después su estado de salud era «muy bueno». Tanto, que ya antes de abandonar el hospital pensaba cómo iban a solucionar la pérdida del barco, el 'Gure Uxua' en el que tantos años llevaban faenando.

Miguel, Alberto, Bill, Víctor Manuel y Famara descansan ya en sus casas de Burela y Cariño. «Hemos vuelto a nacer, de otra igual no salimos», se despidieron.