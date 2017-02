La Fiscal Superior, al PSOE, sobre los presupuestos de 2017: «Me ha dejado hecha polvo»

La Fiscal Superior del Principado de Asturias, Esther Fernández, ha lamentado que el PSOE asturiano "no ha nombrado" a la Fiscalía entre todos los proyectos que el Gobierno ha presupuestado para 2017 en la Administración de Justicia. "Me ha dejado hecha polvo, ha hablado de todos los proyectos, de las medidas de la justicia gratuita, de la seguridad de las sedes, y no ha nombrado a la Fiscalía, el año que viene tendré que volver a hablar de lo mismo", ha criticado.

La Fiscal se ha pronunciado en estos términos en el turno de fijación de posiciones durante su comparecencia en la Junta General del Principado de Asturias con motivo de la presentación de la Memoria de la Fiscalía correspondiente al año 2015. En su intervención inicial Fernández hizo referencia a la escasez de medios tanto materiales como personales en la Fiscalía, algo que, según ha reconocido, perjudica al desempeño de sus funciones.

Después de abundar en esta problemática, en el turno de fijación de posiciones el parlamentario socialista José Marcos Gutiérrez aseguró a la fiscal que el Gobierno de Asturias está "a disposición" de la institución, y le ha trasladado la "preocupación" del Principado por la Justicia. En este punto ha pasado a detallar las partidas dirigidas a la Administración de Justicia para el ejercicio de 2017, hablando del incremento de personal, mejoras en los servicios de peritajes, gasto para la justicia gratuita o un aumento en la seguridad de los edificios.

Sin embargo, la fiscal ha echado en falta una alusión explícita al departamento que dirige y que, según ha desvelado, trabaja en condiciones muy precarias. Tras contestar durante más de dos horas a las preguntas de los parlamentarios asturianos, ha lamentado que las sedes judiciales no estén adaptadas, por ejemplo, a la violencia de género. "Se legisla pero no se adaptaron ni se pusieron medios para ponerlo en funcionamiento", ha subrayado, refiriéndose a la falta de espacio en los nuevos juzgados de violencia sobre la mujer, donde la Fiscalía no tiene despacho.

Fernández ha llegado a reconocer que en alguna sede judicial se "horrorizó" al estar escuchando a un abogado y su defendido mientras "planificaban falso testimonio" en una sala contigua por falta de espacio. "¿Qué hago en ese caso?, ¿actúo de oficio?", se ha preguntado.

Por otro lado, la fiscal superior ha trasladado a los parlamentarios la "falta de seguridad" a la hora de resolver incidencias con el equipo informático. Si se le estropea el ordenador, ha explicado, el proceso de reparación de la incidencia "no es seguro" puesto que debe "fiarse" de que el "supuesto técnico" que entra en su ordenador por control remoto es realmente el encargado de resolver la avería. En su ordenador, ha explicado, se encuentra todo tipo de información comprometida referente a asuntos de toda índole y es "un dogma de Fe" el fiarse de que el técnico que contacta por teléfono pertenece al Centro de Gestión de Servicios Informáticos del Principado de Asturias.

Defiende la autonomía del Ministerio Fiscal

Esther Fernández ha querido además salir en defensa de la autonomía y la independencia del Ministerio Fiscal, asegurando que se limita a hacer cumplir la ley y que no está influenciado por el poder Ejecutivo.

Al ser preguntada por la diputada de Podemos Lucía Montejo sobre este asunto, ha lamentado que el mensaje de que existe un control del Ejecutivo sobre Fiscalía haya "calado" en la sociedad. "La gente se lo termina creyendo y no es verdad, somos los más pequeños dentro de la Administración de Justicia, pero la Fiscalía está integrada en el poder con autonomía funcional, no me parece justo decir que depende del Ejecutivo con campañas injustas e injustificadas", ha aseverado.

Así, ha reiterado que su departamento no depende del Ejecutivo. "Jamás en la vida recibí una llamada telefónica, y en caso de que la reciba, no la voy a aceptar", ha asegurado. En este punto, ha explicado que es "muy difícil" corromper a un fiscal, puesto que actúan de manera coordinada y aprueban todas las decisiones en una junta. "Para hacer una trampa hay que convencer a 51 fiscales, es imposible, y eso la gente no lo sabe", ha lamentado.