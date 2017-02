La fiscal superior urge medidas de seguridad en los juzgados: «Nos han robado hasta el bolso»

Bajo mínimos. Sin medios materiales ni humanos, sin espacio suficiente y con una gran carencia de medidas de seguridad. Es el escenario de trabajo del Ministerio Fiscal en el Principado según denunció ayer en la Junta General la Fiscal Superior, María Esther Fernández. Durante la presentación de la Memoria de 2015 del órgano que dirige ante la Comisión de Presidencia y Participación Ciudadana, Fernández calificó de «peligrosa» la situación de inseguridad en que se encuentran los expedientes en las sedes de Oviedo, Avilés y Langreo -Gijón se salva- y reclamó una solución «de inmediato».

Según denunció, «no disponen de ninguna medida de seguridad. Están, literalmente, en medio de un pasillo. La gente que espera para entrar a los Juzgados de Familia se apoya en los papeles. Parece la barra de un bar». La Fiscal comentó que «a mí se me ponen los pelos de punta. Aquí no ha pasado nada, no se sabe por qué», pero quiso dejar claro que «el día que suceda algo, yo ya lo denuncié». Y es que la situación es tan preocupante, según expuso ante los grupos políticos, que «nos han robado hasta el bolso». Ante esta falta de medidas de seguridad, reclamó una solución «de inmediato».

Esther Fernández denunció que «la Fiscalía no puede ser un pasillo de tránsito ni una secretaría porque es por donde pasa todo el papel, todos los asuntos judiciales». Por este motivo, reivindicó que «hay que tabicar». Se trata de una necesidad que «lo voy a reiterar hasta el aburrimiento» y anunció que así lo expondrá en la próxima Memoria que redacte con el objetivo de que se tomen las medidas oportunas porque ahora «solo nos falta servir cafés».

La falta de recursos humanos fue otra de las carencias que denunció ante la comisión. Por eso solicitó al Principado la fijación de plantillas de funcionarios destinados a las Fiscalías, así como la dotación de medios materiales, por ser asuntos de su competencia. «Llevo ya más de tres años en el cargo y, arriesgándome a ser reiterativa, tengo que insistir en el mismo tema», manifestó. Fernández explicó que el Ministerio Fiscal crece en sus competencias e intervenciones «permaneciendo fijas», según criticó, «las plantillas de personal» porque ahora «hay más fiscales que funcionarios». En este sentido, consideró necesario cambiar el criterio a la hora de fijar el número de funcionarios destinados a estos órganos. «Debería acordarse de modo automático el aumento de la plantilla cada vez que aumenta el número de Fiscales», propuso para evitar así situaciones en las que «un titular puede verse obligado a realizar tareas burocráticas por falta de personal». Como ejemplo, confesó que en ocasiones dedica mañanas enteras a firmar partes de vacaciones u otro tipo de cuestiones burocráticas y agradeció al Principado que le consintiera diez prolongaciones de las jornadas laborales de los funcionarios asignados porque «en momentos puntuales se requiere de una situación rápida excepcional».

Medios y espacio

En cuanto a los medios, dio la bienvenida a la modernización del parque informático -«me acaban de instalar la doble pantalla de ordenador», ejemplificó- y comentó que, «poco a poco», se extenderá a toda la red del Ministerio Fiscal. Respecto al espacio para los expedientes judiciales, exigió resolver «de inmediato» y de manera «inaplazable» este asunto porque ahora mismo, el actual «no da más de sí». Esther Fernández se refirió además al presupuesto de este órgano judicial para 2016 y criticó que suponga menos de un 7% del total. De ahí que pidiera un incremento en, al menos, un 2% porque «supondría una mejora considerable en la dotación de medios de la institución».

En otro orden de cosas, solicitó una modificación del sistema procesal penal haciendo «una regulación de la estructura, funcionamiento y redimensionando las funciones del Ministerio Fiscal» así como una modificación del estatuto «para eliminar todo vestigio de una posible dependencia del Ejecutivo». Consideró «imprescindible» además el desdoblamiento definitivo de la Fiscalía Superior y la consiguiente creación de la Fiscalía Provincial.

Nueva RPT

Fernández concluyó su exposición calificando de «inaplazable» la necesidad de poner en marcha la Oficina Fiscal y sacar adelante la Unidad de Apoyo al Fiscal Superior, prevista en el Estatuto Orgánico del Ministerio, que estaría encargada de asistir al Fiscal Superior en materias de estadística, informática o gestión de personal para lograr una mayor efectividad en este órgano judicial.

Además, según expuso, «debe sacarse una nueva RPT en la que de manera definitiva se fijen las características de los distintos puestos de trabajo propios de las Fiscalías y los requisitos para acceder a ellos».