El padre Ángel: «Con los refugiados se levantan muros que no son de ladrillo»

El presidente de la ONG Mensajeros de la Paz, el padre Ángel García, defendió ayer en el Hotel Ritz de Madrid los nuevos modelos de familia y los derechos de los refugiados y de las personas sin hogar. El religioso asturiano pronunció una conferencia en el marco del Foro Nueva Economía Fórum e invitó a desayunar en ese paradigma del lujo a una treintena de indigentes.

«Sería absurdo en pleno siglo XXI defender un solo tipo de familia. La familia es la institución mejor valorada por los españoles y dentro de ese valor están los nuevos modelos familiares, a los que ha llegado la hora de llamarlos también familias: uniones civiles, monoparentales, hijos de mamás solteras o viudas con hijos», enumeró.

Vestido con traje y su habitual corbata roja bromeó con la posibilidad de cambiar de estilismo por su similitud con el de Donald Trump. «No es posible que en las manos de una sola persona haya tanto poder. Si no cambia por las buenas, le cambiarán por las malas, destituyéndole», vaticinó.

Durante su discurso el religioso mierense confesó sentirse nervioso, pero también feliz por «dar voz» a los sin hogar en un acto público. «Cuando pedí que invitaran a una treintena de sin techo a desayunar, ya les dije que vendrían guapos, aseados y con carné, como cualquiera de ustedes, y estén seguros de que aquí no van a desaparecer joyas como en los Goya», ironizó ante un público con representantes del Parlamento español y la Defensora del Pueblo, entre otros.

Respecto a los refugiados, reivindicó que no son personas ilegales y recordó que no solo pasan frío y se mueren en Grecia o Italia, sino también en España. Lo remarcó en alusión a Samuel, el niño subsahariano de 6 años cuyo cadáver apareció hace unos días en una playa de Barbate (Cádiz). «Los españoles también somos los responsables de la indiferencia con la que hemos asumido en Europa la crisis de los refugiados», remarcó. También criticó la existencia en España de vallas con «cuchillas» y las dificultades de los emigrantes para acceder a la sanidad española. «Los muros a veces no son de ladrillos», subrayó.

Crédito para los políticos

«Yo soy de una coalición que es la Iglesia y a veces hasta soy incomprendido en esa coalición», indicó. tras reconocer públicamente que no está afiliado a ningún partido.

«Se pelean demasiado los políticos», lamentó el religioso asturiano. En cualquier caso, invitó a seguir creyendo en los políticos porque los hay comprometidos con la situación de los que menos tienen. «Cuando les quitan el coche oficial son de carne y hueso», anotó. A este respecto aseguró que incluso algunos acuden por las mañanas a ofrecer desayunos a las personas pobres que se acercan a su iglesia de San Antón o en los comedores sociales de su organización, si bien no desveló sus nombres.

Por otro lado, defendió la labor que realizan las ONG como la suya. «La solidaridad es patrimonio de todos. El Estado somos todos, no solo los funcionarios», precisó.

En relación con el sacerdocio de las mujeres, cree que «llegará, igual que hay mujeres presidentas del Gobierno o defensora del Pueblo». Sobre este asunto reconoció que se le ha quitado «el ímpetu» en su defensa, al igual que con la eliminación del celibato para que los curas puedan casarse, porque cree que ahora hay otras prioridades. «Desde la llegada al Vaticano del papa Francisco he comprendido que éstos no son los problemas de la Iglesia, sino estar cerca de los desfavorecidos», destacó. Cree que aunque el pontífice no le ha nombrado obispo ni cardenal -que tampoco es su sueño- «cada uno debe trabajar desde el puesto en el que está».

Las palabras del padre Ángel han estado llenas de reconocimientos a Vicente Ferrer, la madre Teresa de Calcuta, el papa Francisco o el doctor Cavadas, pero también a personas como Mariano Villaverde, quien perdió la vida hace unos días por defender a un anciano en la calle. «A todos os invito a ir por la iglesia de San Antón, un pequeño hospital de campaña en medio de Madrid, una iglesia en la que pueden entrar todos», concluyó.

Al desayuno asistieron algunos políticos como el diputado vasco y aspirante a la secretaría general del PSOE, Patxi López, o el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, así como el exsecretario general de UGT Cándido Méndez.