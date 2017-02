Regresa la estabilidad con un aumento de temperaturas

La situación meteorológica en Asturias se empieza a normalizar después de varios días en los que la región soportó fuertes vientos, grandes olas y nevadas que complicaron el tráfico en los puertos de montaña. Durante la mañana de ayer se registraron algunas nevadas que obligaron al uso de cadenas en ocho pasos de montaña asturianos, en concreto los de San Isidro, Leitariegos, El Connio, Tarna, Cerredo, Somiedo, San Lorenzo y Ventana. Pero por la tarde las condiciones mejoraron notablemente y a última de ayer ya se habían retirado todas las restricciones a la circulación.

También remitió la fuerza del viento, con una racha máxima en la región de 67 kilómetros por hora en Llanes, al igual que ocurrió con la fuerza de la mar, pues la ola de mayor altura registrada ayer frente a las costas asturianas fue en Cudillero, con 6,54 metros. Tampoco las lluvias fueron copiosas, pues el máximo recogido fueron los 10,4 litros por metro cuadrado de Aller.

El tiempo, por tanto, está dando un pequeño respiro al Principado. Aunque las temperaturas se recuperarán, seguirán siendo frescas, incluso negativas en las zonas más altas de la región, pero lo mejor que es no hay activa ninguna alerta meteorológica y suben las máximas. Hoy se prevén cielos con nubes de tipo medio y alto que no dejarán lluvias, mientras que el viento soplará flojo, arreciando al final del día en las zonas altas. La situación se mantendrá mañana y no será hasta el sábado cuando la llegada de una banda nubosa durante la tarde pueda ocasionar alguna precipitación débil y dispersa, aunque la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) dice que será poco probable. La cota de nieve irá subiendo hasta los 1.600 metros. Sí que podría llover la tarde del domingo en la mitad sur de la región, al tiempo que las temperaturas seguirán subiendo.

Enero, frío y seco

La Aemet ha emitido un informe sobre el tiempo registrado en todo el país en enero y en Asturias lo considera como un mes frío, con amplias zonas en las que se registraron unas temperaturas dos grados inferiores a lo normal para la época. En cuanto a las precipitaciones, enero fue un mes seco, especialmente en la zona suroccidental de la región, donde llovió solo el 25% de lo que sería normal, mientras que en el resto del Principado las lluvias alcanzaron el 50% de lo habitual.

A pesar de ello, los embalses asturianos no presentan una situación mala. El de Arbón está al 94,6% de capacidad, seguido por Tanes/Rioseco (83,3%), La Barca (82,6%), Doiras (72,3%), Salime (62,3%), Alfilorios (53,6%) y Somiedo (32,6%). El abastecimiento parece garantizado.