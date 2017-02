La presencia de jabalíes en la ciudad «irá a más», advierten los expertos

No es un problema exclusivo de Asturias. La presencia, cada vez mayor, de jabalíes en zonas urbanas o periurbanas es una realidad en todo el país. En toda Europa. Ayer, expertos procedentes de distintos puntos de España, representantes del Principado, cazadores y ganaderos se reunieron en el campus de Mieres para intercambiar experiencias y aportar ideas sobre las medidas que se pueden adoptar para evitar, o al menos minimizar, estas molestas visitas. Porque, tal y como puso de relieve Juan Herrero, del departamento de Ciencias Agrarias y de Medio Rural de la Universidad de Zaragoza, éste es un problema que no deja de crecer. Incidió Herrero en que el jabalí es una especie capaz de adaptarse a todas las situaciones y ecosistemas. «Lo que está ocurriendo en las ciudades asturianas, no es un caso aislado y se prevé que va a ir a más», manifestó durante su intervención en el seminario sobre 'Prevención y control de jabalíes urbanos en Asturias'. Herrero abogó por una disminución de conflictos, compartiendo experiencias ya que, aseveró, «hay muchos colectivos interesados en buscar soluciones a este problema, que es serio, y sobre el que debemos tomar conciencia». Porque «la espectacular capacidad del jabalí para adaptarse a cualquier ambiente les hace llegar a las ciudades, donde se ha aceptado su presencia».

«Ver jabalíes correteando por la ciudad no es una buena noticia, hay que tomar conciencia del problema y actuar», instó. Para ello, es necesario «experimentar, ver lo que sirve y lo que no sirve, en este seminario se han propuesto varias cosas que son similares a las que se plantean en otras ciudades europeas. Tenemos que hacer un gran esfuerzo de comunicación entre distintos sectores de la sociedad para atajar el problema y hacer una buena gestión faunística», animó.

Los ganadores y cazadores, por su parte, agradecieron la búsqueda de soluciones sin dejar pasar la oportunidad de recordar que, «cuando hace años denunciábamos esta situación en los pueblos, no se hizo nada. Y ahora el problema es mayor». Para ellos, la solución pasa por una caza controlada antes de que bajen a zonas pobladas. Un planteamiento que en principio rechazan las administraciones, que apuestan por un plan de prevención y control de la especie.