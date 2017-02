El juzgado abre una nueva investigación sobre el fraude en colegios de Asturias

Un solo juicio no era suficiente para depurar todo el 'caso Renedo'. El pasado 6 de octubre la fiscal especial contra la corrupción, Esperanza González Avella, interpuso una segunda denuncia contra el exconsejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre, la ex directora general María Jesús Otero y los empresarios Víctor Manuel Muñiz Menéndez (accionista de la desaparecida Igrafo) y Alfonso Carlos Sánchez Sánchez (dueño de la quebrada APSA). Les atribuye una serie de indicios que no pudieron analizarse en el juicio celebrado el año pasado por la tardanza del Principado en reconocerlos.

La magistrada María del Carmen Blanco, titular del Juzgado de Instrucción número 4, tiene asumidas las nuevas pesquisas y ha citado ya a declarar a los cuatro. Deben comparecer el próximo martes día 21 en calidad de investigados, la actual denominación de los imputados.

Esta segunda fase del caso se centrará en el fraude en los colegios. Tal y como destapó EL COMERCIO, en junio de 2015 la secretaria general técnica de Educación hizo una selección de todas las facturas pagadas a Igrafo, APSA y sus respectivas filiales durante parte de la etapa de Riopedre. Concretamente se fijó en las tramitadas entre enero de 2009 y agosto de 2010, mes en el que el consejero dimite y su 'número 2' se jubila. Los recibos reflejaban el dinero entregado a cambio de pizarras, ordenadores, pupitres y otro material que, según los documentos, fue entregado en centros de toda la región.

Para verificar las operaciones, la funcionaria remitió las facturas a cada uno de esos colegios, institutos y conservatorios, solicitando le confirmaran si, en efecto, los productos se encontraban en las aulas. Desde 34 concejos, 87 directores y exdirectores respondieron que no habían visto esos suministros.

De sus versiones, la fiscal colige que en unos casos la consejería «entregaba material 'motu propio' sin que los centros lo pidieran y sin que en ocasiones necesitaran tal material». «Nunca se daban albaranes de entrega y bajo la excusa de premura, obligaban a los encargados de los centros a firmar hojas aparte de recepción del material sin que pudieran realizar comprobación alguna de que coincidía lo que firmaban con lo que habían recibido», agrega.

Examinados los albaranes, «en muchos de ellos» se comprueba que «no se había recibido nada en el centro o el listado era incompleto respecto a lo facturado y pagado por la consejería». Otros consultados «no reconocen sus firmas o están puestos sellos que no se corresponden con los del centro». Hay casos donde el propio centro había pagado por la entrega, y luego la consejería volvía a abonarla.

Las facturas que no casan con los expedientes suman cuatro millones. No fue hasta el 29 de febrero de 2016 cuando el Principado presentó en los juzgados el que es su único informe sobre lo sucedido en Educación, solicitando se tuviera en cuenta a la hora de dictar sentencia.

Un retraso determinante

La maniobra provocó el reproche de la fiscal del 'caso Renedo', Carmen Rodríguez. El primer día del juicio recordó que «el Principado se personó en la causa en mayo de 2010, y tuvo conocimiento de que existían irregularidades en Educación, pese a lo cual no hizo nada por su parte, ni en ese momento, ni le pidió al juez de instructor que lo hiciera». Coincidiendo con ella, la Audiencia Provincial estimó tardía la auditoría y ordenó no considerarla en el proceso principal. Con todo, lo cierto es que en las vistas los empresarios ya destacaron que ellos se limitaban a entregar los materiales allí donde les mandaba Educación, y que si los expedientes no casaban luego, es responsabilidad de quien los tramitó.

Para que el informe no resultara inútil, la Fiscalía abrió diligencias de investigación propias sobre el 'fraude en los colegios'. Sus comprobaciones han desembocado en esta nueva denuncia contra Riopedre, Otero, Muñiz y Sánchez, de los que considera que «puestos de común acuerdo, con claro perjuicio a la administración y beneficio para ellos», cometieron presumiblemente delitos continuados de malversación de caudales públicos, falsificación de documentos mercantiles y prevaricación. La fiscal matiza: la nómina de procesados se ampliará a «aquellas personas que, a resultas de las diligencias a practicar, hubieran tenido intervención en los hechos».

Para aclarar el asunto, tiene solicitada la declaración como testigos de la secretaria general técnica, y de los 87 directores y exdirectores que niegan la entrega de los materiales. Propone además que se haga una pericial caligráfica de quienes creen que su firma fue suplantada en los albaranes de entrega. La segunda fase está por tanto dando solo sus primeros pasos y se avecina larga. Tanto que González Avella propuso declararla «compleja» desde el inicio o marcar un año y medio como plazo máximo para cerrarla.