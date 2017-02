Los pacientes recibirán un certificado cada vez que entren en la lista de espera

Los pacientes asturianos recibirán un certificado cada vez entren en lista de espera. El documento reflejará el diagnóstico del enfermo, así como el proceso clínico por el que aguarda y el médico que indicó el procedimiento, que puede ser quirúrgico (intervención), de consulta (cita con el especialista) o diagnóstico (pruebas tales como resonancias, TAC o colonoscopias, entre otras). El certificado incluirá a su vez el hospital o centro sanitario donde previsiblemente será atendido el paciente y será un documento que acredite legalmente la demora que vaya acumulando ante el Servicio de Salud del Principado (Sespa), que creará un registro de listas de espera. Así lo anunció ayer el consejero de Sanidad que compareció ante la comisión de Sanidad de la Junta a petición de Podemos para informar sobre el decreto de tiempos máximos que elabora su departamento. Francisco del Busto anunció que la normativa, que fue negociada exclusivamente con IU, el grupo que apoyó la investidura de Fernández, y que aún está siendo sometida a debate interno, será presentada el 22 de febrero en la comisión 'paralela' de listas de espera, la que se creó a la vez que la Junta General pero que no tiene carácter investigador.

Modificaciones posteriores

El titular de Sanidad aprovechó para anunciar que el decreto incluirá la obligatoriedad de auditar a aquellos servicios que incumplan con los tiempos máximos de demora, fijados en 180 días para seis procesos quirúrgicos (cirugía cardíaca valvular y coronaria, histerectomía, cataratas, prótesis de cadera y de rodilla) y en dos meses para primeras consultas en las áreas más demandadas: ginecología, oftalmología, traumatología, dermatología, otorrinolaringología, neurología, cirugía general, urología, aparato digestivo y cardiología. Los servicios sanitarios que «incumplan reiteradamente» esos topes podrán «ser sancionados», reveló Del Busto en la Junta a preguntas de Podemos.

El consejero admitió que tanto la auditoría a los servicios menos resolutivas como la posibilidad de imponer sanciones son dos puntos incluidos a posteriori en el decreto. Se hizo a petición de la Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública, que forma parte del dispositivo ciudadano creado por el Sespa para debatir sobre las listas de espera. No obstante, el consejero indicó que el Sespa ya está cerca de lograr el cumplimiento de estos tiempos máximos. Actualmente, solo el HUCA y Cabueñes tienen pacientes que llevan esperando más de medio año. En La Cadellada hay 449 enfermos quirúrgicos y están en oftalmología, otorrinolaringología, traumatología, urología, cirugía, neurocirugía, dermatología y ginecología. En Gijón hay otros 26 pacientes y son de traumatología y de cirugía.

Una vez aprobado el decreto, los pacientes que no sean operados o atendidos en el plazo comprometido por ley podrán demandar al Sespa y exigir una solución a su abultada demora. Del Busto dejó claro que «los pacientes en lista de espera no serán derivados a la red privada». Tampoco habrá planes especiales de choque, ni 'peonadas' porque «no funcionan y no creemos en ello», advirtió.

Listas negras, dice Podemos

Las explicaciones del consejero no lograron acallar las críticas de partidos como PP, Podemos, Foro y Ciudadanos. El 'popular' Carlos Suárez lamentó que haya «tres grupos mirando como ustedes se lo guisan y se lo comen», en referencia al Gobierno socialista y a IU, partido que, en calidad de firmante del pacto de investidura, está siendo informado de primera mano del proceso. Podemos, por su parte, acusó a Sanidad de crear «listas negras» con pacientes que rechazan ser operados en hospitales alternativos y que «son retirados del listado». Del Busto negó tal circunstancia y dijo que «el paciente pierde la garantía» para reclamar, pero no la antigüedad en lista de espera.