La avispa asiática se extiende por toda Asturias

La 'Vespa velutina' o avispón asiático sigue extendiéndose por la geografía asturiana. Según indicó Casimiro Sixto, presidente de la Asociación en Defensa de la Abeja del Principado de Asturias (Adapas), este insecto, que se alimenta de las abejas, «ya está en Cabranes y Belmonte. Lo que el Principado tiene controlado es muy escaso». Y lo dijo el mismo día en el que la consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, María Jesús Álvarez, contestó en la Junta una pregunta sobre el asunto formulada por el portavoz de Ciudadanos, Nicanor García. Álvarez dijo que desde septiembre de 2014 recibieron más de 600 avisos sobre nidos de avispón asiático, de los que fueron confirmados 240 y eliminados 116.

Nicanor García reclamó que se elabore un protocolo de actuación estructurado para detener la expansión del avispón asiático, formando un equipo especialmente dedicado a la erradicación de estos nidos.

La consejera cree que la estrategia asturiana ha de ser revisada, si bien aseguró que tanto efectivos de la guardería rural como de Bomberos de Asturias realizaron una formación específica sobre este tema, al tiempo que «se les habilitó para el uso de biocidas». Además, María Jesús Álvarez estimó necesario elaborar un censo de nidos para evitar duplicidades en las actuaciones, pues «los hay que ya están destruidos pero siguen en los árboles. Ya no están activos y no hay que generar una alarma infundada. Tenemos que trabajar más con los apicultores, a quienes se les autoriza a elaborar trampas contra el avispón asiático». La consejería cree que no se puede «trampear indiscriminadamente», por lo que espera llegar a una estrategia consensuada entre todos los actores implicados.

El diputado Nicanor García también mostró su preocupación ante la posible presencia en Asturias de otro insecto aún más voraz, como es la 'Vespa mandarinia' o avispón japonés, que puede provocar problemas de salud a los humanos. Este tipo de avispón ya está en Francia, pero la consejera rechazó que haya llegado al Principado.

El avispón asiático se está expandiendo por Asturias a razón de unos 50 kilómetros al año. De cada nido salen un centenar de hembras, cada una de las cuales fundará una nueva colonia al año siguiente, con lo que su control es difícil.