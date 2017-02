Asturias roza los 20 grados en pleno invierno

A mediados de febrero, Asturias disfrutó ayer de temperaturas que rozaron los 20 grados y animaron al paseo en mangas de camisa, al vermú en terraza o, directamente, a aprovechar los rayos de sol en la playa. Esa fue la tónica general en buena parte de la región. Mieres fue la localidad que registró una temperatura más elevada (19,8), según las estaciones de Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), seguida por Amieva (19,4), Gijón y Oviedo (19,3) y Salas (19,1). Además, ningún punto del Principado llegó a estar bajo cero. Donde más se acercaron fue en el puerto de Leitariegos, con 2,1 grados. Tampoco las lluvias fueron destacadas, pues en los lugares donde más precipitaciones hubo, en San Antolín de Ibias y Villayón, apenas cayeron dos litros por metro cuadrado.

Este tiempo bonancible se mantendrá los próximos días. De hecho, la Aemet descarta que hasta el domingo haya rastro de chubascos. Estos serán más intensos en la mitad oriental, pero los claros se volverán a abrir por la tarde. Todos estos días, las temperaturas podrían experimentar cambios muy ligeros, con heladas débiles en las cotas más altas. El viento soplará flojo. Pero el sol no fue el único protagonista en lo meteorológico en el Principado. Las pistas de esquí en la región fueron otro de los escenarios elegidos para disfrutar de la jornada. De hecho, las perspectivas en cuanto a la presencia de nieve en los dos equipamientos asturianos han motivado que los alojamientos de la zona empiecen a colgar el cartel de completo con vistas a las próximas fiestas de Carnaval. Luis Núñez, propietario de los alojamientos rurales de San Feliz, en Lena, no paraba ayer de contestar al teléfono. Y su respuesta era siempre la misma: «Lo siento, pero no tengo hueco para Carnaval. Déjeme sus datos de contacto y le recomiendo otro establecimiento de la zona».

El también presidente de Asturcentral, la Asociación de Turismo de la Montaña Central, confirmaba que las reservas se encuentran por encima del noventa por ciento en la comarca y que ya es difícil encontrar un hueco. «Pero prefiero derivar clientes a otros negocios de la zona a que los clientes elijan otras poblaciones. Al final, es bueno para la comarca», destacó.

Y explicó que es la nieve que hay en las estaciones de esquí del Principado, en la lenense de Valgrande-Pajares y en la allerana de Fuentes de Invierno, la que está propiciando que «tengamos un muy buen final de febrero». Las reservas ya comienzan el viernes día 24 de este mes y se extienden, en muchas ocasiones, hasta el martes 28. «Hay que destacar la gran labor que están realizando los trabajadores de ambos equipamientos invernales para tener las pistas a punto. Nos consta que las plantillas y sus responsables están trabajando duro para ofrecer lo mejor a los esquiadores. Y eso redundará en la satisfacción final del cliente», apuntó.

«Hay ganas de esquí»

Encarnita Díaz, una de las responsables de la asociación Aller Experiencias, indicaba que en el concejo están a punto de colgar el cartel de ‘completo’. «Tradicionalmente, el fin de semana de Carnaval suele ser muy bueno y todavía hay muchas ganas de nieve porque hay gente que aún no la ha podido disfrutar».

Los responsables turísticos confían en que esta situación se mantenga ya hasta el final de la actual temporada, previsto para abril.