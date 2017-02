100 euros al día por cuidar a un menor

Hasta 100 euros al día por atender a un menor. Para uno que tenga entre 14 y 18 años y deba dejar de vivir con su familia por una situación de crisis. Hasta 100 euros al día por ofrecerle residencia y atención continuada las 24 horas los 365 días del año. Una residencia que debe estar en el área central de Asturias.

Esas son parte de las condiciones que ha marcado la Consejería de Servicios y Derechos Sociales para el nuevo acuerdo marco de infancia. Ha sacado a concurso el concierto de 455 plazas, para residencia o centro de día, dedicadas a menores. En el mismo lote aparecen otras 40 plazas, estas para embarazadas en situación de riesgo. En total, casi diez millones de euros al año en un convenio que sale a concurso con una vigencia de dos años.

Las empresas interesadas, sobre todo entidades sin ánimo de lucro, ya que son las únicas acreditadas para acoger a menores a los que tutela el Principado, tienen hasta el 8 de marzo para presentar sus propuestas. Los precios ofrecidos por el Principado oscilan entre la opción más cara, los cien euros al día ya mencionados, y los 18 euros por usuario y día que fija para los centros de día.

72 euros por gestante

En cuanto al volumen de plazas ofertadas, la proporción es inversa a la del coste. De la opción más cara, la de 100 euros al día, solo saca a concurso seis plazas. De la más barata, la de centros de día, figuran 160. El dispositivo debe ofrecerles atención a los menores y a sus familias de lunes a viernes, en horario extraescolar y hasta las ocho de la tarde.

El resto de la oferta la protagonizan las plazas residenciales, 145, para menores a los que tutela el Principado y que no tengan ninguna característica especial. Es decir, que no tengan discapacidad, problemas de conducta o sean menores extranjeros no acompañados. Para atender a esos menores 'no especiales', ofrece el Principado 85 euros por persona y día. A cambio, exige que reciban atención continuada las 24 horas los 365 días del año, en residencias o pisos ubicadas por toda la región.

No ocurre lo mismo con las plazas especializadas. Para las 25 destinadas a menores con discapadidad; las 25 para menores con problemas de conducta y la 15 para los extranjeros sin familia, ofrece el Principado hasta 91 euros por día y plaza. Y fija como condición que las de los menores extranjeros estén ubicados en «en una residencia en Oviedo o en pisos en la zona central».

Una condición geográfica que también fija para la atención diurna y para la atención a gestantes. Pide concertar 79 plazas de centro de día a 35 euros al día en Gijón, Oviedo, Avilés, Langreo, Mieres o Llanes. Para embarazadas, las 40 plazas deben estar en Gijón, Oviedo y Avilés. Y solo paga 72 euros por plaza y usuaria.