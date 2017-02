«Hablo sola viendo a Donald Trump»

Laura González (Avilés, 1941) está en casa «mordiéndome las uñas» cada vez que lee algo que la enfada. La primera mujer que presidió la Junta General del Principado de Asturias dirige ahora la asociación vecinal de San Martín de Laspra, en Castrillón, donde ya preparan el Carnaval

–Se metió en política por una huelga de la limpieza que hubo en el Hospital de San Agustín, donde trabajaba como auxiliar.

–¡Madre mía! De eso haz muchos años, fue en 1977 o 1978, que subí del ambulatorio a trabajar al hospital y me encontré con una huelga porque una empresa no pagaba a las mujeres lo que debía. Hablaron conmigo y, sin querer, me involucré. Ese fue el embrión de la Unión Sindical de Comisiones Obreras del hospital.

–Pero el gusanillo ya lo tendría.

–Claro, en mi casa siempre hubo conversaciones y discusiones y eso, quieras que no, te condiciona. Además, me marcó ver las condiciones que tenían los trabajadores que llegaban a Ensidesa fundamentalmente de Extremadura y Andalucía. Mi familia tenía un chigre-tienda donde venían ellos a comer y vi cómo cinco de ellos murieron en aquellos terribles accidentes de las campanas. Un cúmulo de circunstacias hizo que cuando viera una injusticia me planteara intervenir.

–¿Tuvo dificultades por manifestar sus opiniones siendo mujer?

–Me quemaron un par de coches, menos mal que eran viejos y de tercera mano (Ríe).

–Y llegaron las primeras elecciones democráticas.

–Me propusieron estar en la lista del Partido Comunista al Ayuntamiento de Avilés y fui elegida concejala con otros tres compañeros.

–¿Qué ideales tenía entonces?

–Primero, defender los pequeños ámbitos democráticos que se iban creando. Se entró con mucha ilusión y en los primeros cuatro años, las zonas verdes de Avilés aumentaron de una manera exponencial y se elaboró el mapa de los centros de salud que hoy son una realidad. Además, el Partido Comunista estaba detrás de muchos clubs culturales en los que se trataban temas necesarios, como el urbanismo.

–¿Qué diría a los que ahora critican la Transición?

–No comparto en absoluto esa crítica ácida y destructiva; evidentemente, porque soy mayor y lo viví. En general, suele hacerla gente joven que dice que lo que tenemos hoy no es lo que debiera haber sido. Es muy fácil hablar, lo que hay que hacer es ponerse en el lugar de las personas que lucharon por abrir paso a la democracia. Evidentemente, podría haber sido mejor, pero, ¿qué fuerzas había en contra y qué dificultades... sobre todo con el acoso de la extrema derecha?

–¿Llegó a sentir miedo?

–En el intento de golpe de Estado de 1981. Mi marido entonces, presidente del comité de empresa de Ensidesa, y yo misma estábamos en una lista de la extrema derecha para llevarnos al campo de fútbol de Llaranes... Es cierto, nos enteramos a posteriori. Ese día, era yo diputada, me había citado con una señora que quería enseñarme una carreterina; el golpe fue a las seis y pico de la tarde y yo no volví hasta las siete. Cuando vi la puerta de la sede del partido cerrada a cal y canto, me sorprendí y en lo primero que pensé fue en mis hijas, adolescentes. Decidí llevarlas a casa de mi suegra porque creí que ahí podían estar más a salvo.

–Caray...

–Cuando en casa oyes cómo a mi abuelo lo asesinaron en Casa Pedregal, cómo a mi abuela le cortaron el pelo al cero y cómo sus hijos tuvieron que marchar a Barcelona cuando la guerra ves que, en realidad, la época que pudimos vivir al comienzo de la democracia era mucho más fácil e ilusionante porque veías un futuro un poco más claro y el entusiasmo de la gente.

–¿Se ha metido alguna vez en la piel de quienes han sufrido escraches?

–Antes no estaban en la puerta de casa, sino que hacían cosas que, aunque de poca monta, daban cuenta de lo que pensaban. Ahora hay escraches que considero pueden ser justos siempre que se mantenga un determinado nivel de reivindicación. Por ejemplo, cuando enfrente de tu casa está una persona que ha perdido el trabajo y le echan de su casa.

–Fue la primera mujer en presidir la Junta General del Principado. ¿Veremos pronto a una mujer presidiendo el Gobierno de España?

–Creo que las hay con suficiente capacidad para ponerse al frente del país, pero en los centros de poder son todavía minoría.

–Hace una década quiso retirarse de la política, pero su partido le pidió que encabezara la lista de IU en el Congreso. ¿Por qué aceptó?

–Cuando vine del Parlamento Europeo en el 2003 ya querría haberme retirado porque llevaba muchos años y creía que debía haber un relevo joven. El entonces coordinador de IU, Iglesias, me insistió y acepté, pero no hubo un buen resultado, quizá porque ya me habían oído decir que quería ir para casa. Después de esas elecciones lo hice.

–Decía que en casa se iba a estar mordiendo las uñas, ¿lo hace?

–(Ríe). Sí, y a veces hablo sola cuando leo los desmanes del señor Trump o cosas que pasan en nuestro país, donde ya la gente celebra ser mileurista como si fuera un privilegio. Me enfadan los asesinatos a las mujeres...

–Esta semana han sido noticia los casos Nóos y Niemeyer. ¿Ante esto se muerde las uñas también?

–Estos y otros casos más contribuyeron al descrédito de la política, pero la corrupción es una minoría. La Justicia trabaja en ello.

–Ahora preside la asociación vecinal de San Martín de Laspra.

–Estuve como vocal, pero dimitió la junta electiva. Tuvimos tres meses una gestora esperando a que se presentara alguien y nadie lo hizo. Como las asociaciones de vecinos si se cierran ya no se vuelven a abrir, cogimos la directiva un grupo de voluntarios y ahí estamos, ahora haciendo trajes para Carnaval y trabajando para festejar el Día de la Mujer. Lo importante es ser útil, se esté donde se esté.