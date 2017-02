Riopedre declara que se limitaba a firmar procedimientos que «en teoría» estaban bien hechos

La magistrada María del Carmen Blanco, titular del Juzgado de Instrucción número 4, tenía citados a declarar esta mañana, en calidad de investigados, al exconsejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre, la ex directora general María Jesús Otero y los empresarios Víctor Manuel Muñiz Menéndez (accionista de la desaparecida Igrafo) y Alfonso Carlos Sánchez Sánchez (dueño de la quebrada APSA). Se les atribuye una serie de indicios que no pudieron analizarse en el juicio celebrado el año pasado por la tardanza del Principado en reconocerlos y que implican el presunto fraude de cuatro millones en los colegios. Y los cuatro se presentaron en los juzgados, pero no todos declararon.

Los empresarios, según explicaron sus abogados Javier Díez Dapena (APSA) y Miguel Valdés Hevia (Igrafo), se negaron a responder a todas las preguntas a la espera de que avance la instrucción. Y es que consideran que es la misma causa que ya está juzgada. Por su parte, la ex directora general María Jesús Otero tampoco quiso contestar a ninguna pregunta. Tan solo declaró ante la jueza que era inocente de los cargos.

El exconsejero José Luis Iglesias Riopedre fue el único que contestó, de forma escueta, a las preguntas de la jueza y de su abogado. Sus palabras fueron muy genéricas, asegurando que él se limitaba a firmar unos procedimientos que «en teoría» estaban bien hechos.

El siguiente paso de esta causa separada corresponderá a la jueza que tiene previsto llamar a testificar a los 87 directores de los colegios donde presuntamente hubo ese fraude de cuatro millones. Tal y como destapó EL COMERCIO, en junio de 2015 la secretaria general técnica de Educación hizo una selección de todas las facturas pagadas a Igrafo, APSA y sus respectivas filiales durante parte de la etapa de Riopedre. Concretamente se fijó en las tramitadas entre enero de 2009 y agosto de 2010, mes en el que el consejero dimite y su 'número 2' se jubila. Los recibos reflejaban el dinero entregado a cambio de pizarras, ordenadores, pupitres y otro material que, según los documentos, fue entregado en centros de toda la región.

Para verificar las operaciones, la funcionaria remitió las facturas a cada uno de esos colegios, institutos y conservatorios, solicitando le confirmaran si, en efecto, los productos se encontraban en las aulas. Desde 34 concejos, 87 directores y exdirectores respondieron que no habían visto esos suministros.