Javier Fernández apela a la «responsabilidad» de los consejos sociales para una sociedad «culta»

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Javier Fernández, ha apelado este jueves a la "responsabilidad" de los consejos sociales para controlar y engrandecer la Universidad como "institución capital para una sociedad que quiera llamarse civilizada, culta y libre". Así lo ha señalado durante su intervención en la inauguración de las 'Jornadas sobre responsabilidad de los consejos sociales' que se celebran este jueves y viernes en el Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo con presencia de los presidentes de los consejos sociales de todas las universidades públicas de España y, también, representantes de varias universidades privadas. Javier Fernández, que ha aprovechado su discurso para anunciar que se volverán a congelar las tasas de primera matrícula el próximo curso y el contrato-programa con la Universidad de Oviedo arrancará en 2018, ha resaltado la "condición mestiza" de los consejos sociales en tanto que forman parte de la estructura universitaria y están dotados de competencias decisorias -incluida la aprobación del presupuesto- a la vez que tienen una composición plural y mayoritariamente ajena a la comunidad universitaria.

"Esa condición mestiza es la que convierte a los consejos sociales en órganos adecuados para el control, la supervisión y la fiscalización del hacer universitario, sin perjuicio de la labor que corresponde 'ex post' al control externo", ha argumentado. Para el presidente asturiano, "un consejo social que no interactúe continuamente con la sociedad a la que intenta representar acabará siendo un órgano ajeno a la misma, percibido como una mera extensión del organigrama universitario". Así, considera "muy importante" que el consejo social se preocupe "de su presencia pública y de su permeabilidad". Del mismo modo, advierte de que "una rendición de cuentas que se quede en el enunciado pero que no se practique acabaría siendo inútil". Así, ha reclamado "una mutua disposición de disponibilidad, respeto y exigencia entre fiscalizador y fiscalizado", apuntando que los consejos sociales deben recordar a la Universidad del siglo XXI "que ha de dar cuenta de sus actos, que debe explicar a la sociedad qué hace, cómo y para qué lo hace".

Por su parte, el rector de la Universidad de Oviedo, Santiago García Granda, ha asegurado que el consejo social es "el mejor aliado" para que la institución académica pueda "alcanzar la excelencia" y trasladar a la sociedad los beneficios de su "impulso innovador".

García Granda, que ha mencionado que la sala del encuentro recibe el nombre de 'Aula Clarín' y ha recordado el reciente aniversario del fusilamiento en 1937 del Rector Alas "que dio su vida por la Universidad", ha elogiado la "labor callada y discreta pero sumamente eficaz" de los consejos sociales para supervisar la actividad académica y económica de las universidades. "El camino es imposible si no lo hacemos juntos Universidad y Consejo Social", ha defendido. Asimismo, el presidente del Consejo Social de la Universidad de Oviedo, Ladislao 'Lalo' Azcona, ha resaltado el compromiso de servicio público que asumen los integrantes de los consejos sociales para "encontrar caminos que permitan mejorar la calidad" de las universidades. Un papel de "tutela" que, asegura, debe llevarse a cabo desde la "responsabilidad".