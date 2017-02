El claustro elige entre Ramón Durán y Paz Andrés al Defensor del Universitario

Por primera vez desde 2005, año en el que la Universidad de Oviedo desarrolló la figura del Defensor del Universitario, el claustro de la institución académica podrá elegir entre dos candidatos. Se trata del catedrático de Derecho Civil Ramón Durán, que ha ocupado el cargo en los últimos cinco años, y su compañera de facultad, la también catedrática, pero de Derecho Internacional Público, Paz Andrés. La primera convocatoria será a las 9 horas y la segunda, a las 9.30. Los promotores de cada candidatura expondrán la idoneidad de ambos y luego se votará. En primera vuelta saldrá elegido el candidato que obtenga la mayoría absoluta de los miembros del claustro (no llega a los 300). Si ninguno la consigue, se realizaría una segunda votación 48 horas después de la primera y saldría elegido el que alcance el mayor número de votos. Para este cargo, no hay campaña electoral, pero ambos candidatos han dejado claros sus objetivos.

Durán -que en su currículum destaca el haber sido director de departamento, decano de la facultad de Derecho y Defensor del Universitario, además de responsable del grupo de investigación sobre modernización del derecho de familia- acude a las urnas con la «obligación moral» de defender su gestión. En el último lustro, ha atendido 1.200 casos, «con un grado de eficiencia en las actuaciones del 70%». «Ha habido aciertos y errores, como es lógico», indica, pero esa satisfacción constituye para él «el mayor motivo de orgullo» en un mandato en el que «ha ganado experiencia sin perder un ápice de ilusión».

Su rival replica que el cargo «tiene que ser más visible» y, en este aspecto, Durán advierte de que «no hay que confundir visibilidad con protagonismo». También alude a las palabras de Paz Andrés de poder elegir «entre estilos y perfiles»: «Estoy de acuerdo, pero tampoco hay que olvidarse de la experiencia y la trayectoria en la gestión». En el supuesto de que reciba el apoyo mayoritario, se sentirá «muy honrado» y si no «se pondrá a disposición» de su compañera de facultad.

¿Y qué características requiere este cargo? «Quien lo ocupe ha de ser consciente de que no es un rector a la sombra; que, por imperativo democrático, ha de respetar las competencias ejecutivas de los órganos elegidos por sufragio universal, aunque ponderado, y éste no es un órgano de poder, sino de autoridad». Aludió a la «completa independencia de criterio frente al poder, a la capacidad de diálogo y escucha y a la empatía ante los problemas que se plantean, con mentalidad abierta y no reglamentista».

Paz Andrés -que ha sido secretaria general de la Universidad y de su Consejo Social, vicerrectora de Extensión Universitaria y candidata por dos veces al Rectorado- presenta ante el claustro su larga «trayectoria académica de compromiso» con la institución académica, «que creo es bien conocida». Dispuesta a dar mayor visibilidad al cargo y aportar cercanía, se marca un tercer objetivo: «Superar el enfoque centrado casi exclusivamente en la resolución técnica de quejas y consultas mediante la puesta en marcha de otras dimensiones que también son inherentes al cargo». Para ella es importante «trascender de los casos concretos para impulsar mejoras en beneficio de toda la comunidad universitaria y de la calidad del servicio público». Echa en falta «el desarrollo de tareas de prevención y de diálogo, que permitan prevenir conflictos, y canalizar las inquietudes y preocupaciones de los universitarios». De salir elegida, sería la decimotercera mujer que ocupa este cargo en España. «Es una tendencia creciente. Esto significa que las mujeres tenemos unas cualidades para la defensa de los derechos y para el diálogo que cada vez son más apreciadas a la hora de optar por las personas adecuadas para este tipo de puestos».