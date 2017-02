«Las preferentes, Bankia y las cláusulas suelo llenan los juzgados de lo Civil»

Francisco Marín (Segovia, 1952), presidente de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, explica que el «aluvión de demandas» que está recibiendo la Jurisdicción Civil ha llevado a la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo (TS) a proponer dos magistrados más para aliviar la carga de trabajo que tienen sobre la mesa. La llegada masiva de demandas procedentes de reclamaciones de consumidores, dice, abre una nueva etapa judicial. Al año reciben 6.000 asuntos, el doble que hace unos años. Ayer, en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), en Oviedo, habló de la 'Autonomía de la Voluntad bajo el Imperio de la Ley'.

-En síntesis, ¿qué expone en su conferencia bajo este título?

-La necesidad de aplicar leyes que protejan, principalmente a los consumidores, contra la falta de información sobre los riesgos que corren al contratar. Desde la posición clásica contractual, el principio que rige es la Autonomía de la Voluntad. Quien firma un contrato tiene que asumir todas las consecuencias, pero hay leyes que imponen a la parte más fuerte la obligación de informar. Sucede en las inversiones financieras, compraventa de viviendas de uso residencial que todavía están sin construir...

-Son realidades muy cotidianas.

-Los juzgados de lo Civil se han llenado de demandas de miles de personas que reclaman ver reconocidos sus derechos en materia de preferentes, inversiones en acciones de Bankia, cláusulas abusivas de los préstamos hipotecarios... En fin, son muchas materias que llegan a los tribunales relacionadas con esos temas.

-Estas demandas masivas que describe sobre asuntos que están de plena actualidad, ¿abren una nueva etapa en el Derecho?

-En el sentido de que están siendo masivas sí. Fundamentalmente, como consecuencia de la crisis que ha llevado a muchas personas a perder todos sus ahorros o lo que invirtieron en una vivienda porque ahora no tienen nada más que urbanizaciones fantasma o terrenos sin construir.

-Este aluvión de demandas de consumidores, ¿servirá para acabar con las malas prácticas de la banca, entre otros sectores?

-Lo que nos llega por ahora es que todo ha salido mal. No podemos saber aún si las cosas se están haciendo mejor. Espero que sí porque todas las sentencias, que son muchos miles, son en favor de las personas que se vieron injustamente privadas de lo suyo. Creo que harán que la situación se enmiende y que las grandes corporaciones aprendan que hay que informar de los riesgos al contratante y que en la construcción de viviendas se cumplan las garantías que la Ley impone.

-¿Tener una cláusula suelo significa que el banco va a devolver dinero?

-Las cláusulas suelo no son siempre nulas, lo son cuando se hayan incorporado al contrato de forma no transparente. Cuando ha habido una negociación, la cláusula no es nula. Depende de los casos. Hay que examinar la escritura de préstamo hipotecario donde la cláusula puede aparecer debidamente destacada o camuflada entre otras muchas. Y luego están las condiciones de la persona. Si intercambias correos electrónicos con la entidad bancaria para negociar la cláusula, eso se demuestra.

-Con tantas reclamaciones que estos casos están generando, ¿hay suficientes jueces?

-En la Jurisdicción Civil para la cantidad de reclamaciones que hay ahora mismo, el número de magistrados no es suficiente. Llevamos años de aluvión y se incrementan los casos año a año. Hemos pasado de recibir 3.000 a 6.000 órdenes. Si lo aplicamos a los juzgados, es igual.

-¿Qué medidas se pueden adoptar para agilizar estos procesos?

-En ejecuciones hipotecarias lo mejor sería reformar la Ley ajustada a la Jurisprudencia nuestra y a la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esto eliminaría muchos conflictos. Sería lo más urgente. En información sobre productos financieros es importante la supervisión de que se cumplen las obligaciones de informar que impone la Ley. Así no surgiría ni el conflicto y sería la forma de que no llegaran tantos asuntos.

-En el caso de Iñaki Urdangarín, ¿se le ha protegido en el fallo?

-Las ideas simplistas de que la Justicia no es igual para todos no favorecen. La sentencia se ajusta a la Ley.