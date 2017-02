Asturias tiene el aeropuerto más seguro de la cornisa cantábrica

«El de Asturias ya era el aeropuerto más moderno del norte en cuanto a ayudas al aterrizaje. Tras la renovación de este verano, lo será aún más». Carlos San Martín, director del aeropuerto de Asturias, y Arturo Arias, jefe de la torre, se muestran taxativos. El sistema de ayuda al aterrizaje, conocido por sus siglas en inglés, ILS, de que dispone la terminal asturiana «es la mejor del mercado». Y los 435.000 euros que AENA invertirá este año en renovarlo, «un año antes de lo previsto», convertirá al asturiano en el aeropuerto más seguro de la cornisa. «Ningún otro tiene radar de multilateración ni de superficie. Y pocos la categoría III». Una en la que ya no quedará excluida ni Iberia. «Lleva varios meses entrenando para utilizarla», afirman ambos.

El proceso de aterrizar sin visibilidad en Asturias siempre ha estado rodeado de polémica. En 2003, AENA instaló en el aeropuerto «el mejor sistema de ayuda del mundo». El ILS en su máxima categoría, la III, que permitía «aterrizar a ciegas». Una publicidad institucional que chocó con la vaguada de Santa María del Mar. Reflectores para generar una pista virtual y un protocolo especial para Asturias fueron pasos previos al visto bueno definitivo que la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) ha dado a un proceso que solo Iberia rechazaba.

«Pero ya no hay ningún problema para que lo haga», explica Arturo Arias, porque el ILS permite aterrizar «con garantía de un metro con respecto al eje de la pista». Una «de 45 metros de ancho y 2.200 metros de largo». Un largo que ya no será recortado, porque AENA ha dado marcha atrás en su plan de restarle 150 metros de operatividad. Lo que hará ahora es eliminar elementos no frangibles y renovar las cabeceras -la 29, que da a la vaguada, y la 11, al mar- tras invertir 2,4 millones. «Se hará todo este año, probablemente en verano, de manera sincronizada», explicó San Martín.

Tres meses 'apagado'

Eso significará que durante unos meses, «esperamos que solo tres», el ILS estará «apagado». Los aviones no tendrán una senda virtual que les lleve desde Romil, una coordenada ficticia situada sobre Villaviciosa, «a 15 millas de la pista. Cuando está en Romil ya sabemos que está alineado perfectamente con la pista», apunta Arturo Arias.

No habrá senda virtual, pero habrá VOR, la radioayuda que tiene el aeropuerto. «Está ubicada en la colina de San Adriano. No da información en altura, pero sí radial y de distancia. Es muy precisa», dice. El fin de las obras no significará, no obstante, el fin de las anulaciones por niebla. «La decisión última es del piloto y siempre priorizará la seguridad. En categoría III, desde aquí no vemos ni la pista».

'Aquí' es a 30 metros sobre el suelo. A la altura de un quinto piso, donde están los controladores. Los doce que conforman la plantilla asturiana. Trabajan en tres turnos, desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la madrugada. EL COMERCIO ha sido el primer medio de comunicación al que Enaire, el gestor de navegación aérea, ha permitido acceder al interior de la torre de control del aeropuerto de Asturias.

Cuando la A-6 se llama R107

Desde la torre hay una visibilidad de 360 grados sobre el aeropuerto. Una radio siempre en funcionamiento y decenas de placas azules y amarillas en las que se fijan las fichas de progresión de vuelo de salidas y llegadas. Y un reloj que marca su propia hora, la que ven a la vez las torres de todo el mundo. «La del meridiano de Greenwich es la oficial para todas. Ya estemos aquí o en Japón», explica Raimundo Villoldo, jefe de Instrucción de Enaire.

«Si hubierais venido en 2012, solo veríais el anemo. Con la pantalla del radar fue como abrir los ojos. Ahora 'vemos' hasta 65 millas de la costa y a cinco kilómetros de altura». Ven, no obstante, a los que se dejan ver. Como «a los del Helimer, rozando las olas en el límite con Francia para un rescate», pero no a aviones militares «que apagan la señal. Este radar es cooperativo: envía una señal que debe tener respuesta del avión».

Además de su propia hora, también tienen sus propias 'carreteras'. La torre asturiana controla tres aerovías que son seis: «La R107, la R42, en dirección norte y sur, más la G41, en dirección noreste y sureste». Su autovía a Madrid se llama R107 «es la más frecuentada» y su cuello de botella de la 'Y' es el Romil, su punto ficticio sobre Villaviciosa. Con capacidad para doce aviones a la hora, mueven una media de ocho. Lo que no significa que no haya colapsos. «Podemos mover doce a la hora, pero de uno en uno. Que nadie se asuste si un avión sobrevuela Viesques varias veces», bromea Arias. «Lo que pasa es que está a la espera de pista».