«Tenemos otros ocho casos de bullying en Siero como el del hijo de Lavandera»

«Como me llegue la denuncia te juro que te cruzo la puta cara de gordo que tienes». Tal y como adelantó EL COMERCIO, ese fue el mensaje que recibió en su móvil el hijo de Francisco Lavandera. El vástago del que fuera testigo del 11-M tiene 14 años y lleva uno sufriendo acoso de un compañero del instituto de Pola de Siero al que acude.

Un acoso que se traduce en insultos, bofetones, collejas y amenazas con tijeras. Hechos que su padre puso en conocimiento de los profesores hace un año, sin que nada ocurriera. Tras repetirse este curso, en el que el centro, de carácter público, ha mantenido en el mismo grupo a víctima y acosador, Lavandera presentó el pasado martes una denuncia ante la Comisaría de Siero. La respuesta del instituto sigue siendo el silencio. La del acosador, aumentar sus amenazas vía telefónica.

«Estamos ante un problema muy grave, en el que, como es este caso, no contamos con el apoyo del centro. Sabemos de más víctimas de acoso en el centro, pero no hay colaboración por parte del instituto», lamenta la presidenta de la Asociación Contra el Acoso Escolar en Asturias (Acae), Encarna García. La entidad fue creada en 2006 y se ha convertido en referente nacional en la lucha contra el bullying. «En Siero tenemos registrados ocho casos, que se elevan ahora a nueve con el hijo de Lavandera». Quien fuera testigo del juicio del 11-M no se ha puesto en contacto con Acae, «pero lo haremos nosotros. Que sepa que tiene abiertas las puertas y estamos a su disposición para ayudarle, como hacemos con todos los alumnos a los que atendemos que, por desgracia, cada vez son más».

Alerta en Grado y Pravia

Tiene García sobre la mesa dos expedientes «muy graves». Uno, de un centro de Pravia. Otro, de Grado. «En el primero le dijeron al padre que no fuera a la Policía, que estas cosas se arreglan en casa. A la nena de Grado le están haciendo la vida tan difícil que ha estado a punto de quitarse la vida». Justo lo que Lavandera escuchó de boca de su hijo. «Si me mandas a clase, me quito la vida», le dijo el adolescente harto de ser perseguido por un compañero y por algunos otros «a los que él pone en mi contra».

Reconoce Lavandera que la angustia de su hijo le noqueó. No ha podido olvidar nunca él que su mujer, la madre de su hijo, falleció tras sumergirse en el Cantábrico en diciembre de 2004, mientras él estaba recluido como testigo protegido de los investigadores del 11-M.

Encarna García recuerda el caso de Carla, la alumna gijonesa que se tiró desde La Providencia tras ser víctima de acoso de compañeras de su colegio. Un caso que alcanzó relevancia nacional, ya que la niña se suicidó después de que su madre llevara un año reclamando ayuda, sin conseguirla, al colegio.

«Es terrible, pero todavía tenemos que luchar contra el silencio que imponen muchos centros», insiste Encarna García, quien lamenta, también, la falta de implicación del Principado. «Después de haber sido punteros en la lucha contra el acoso escolar, ahora nos encontramos que el protocolo tarda hasta dos meses. Que a los padres se les aconseja callar y que, siempre, la única solución que ofrecen a la víctima es marcharse del centro».

«La denuncia es vital»

Una respuesta que no acepta la concejala de IU en Siero María González. «Los centros deben dar una respuesta y la Consejería de Educación, también». Por ese motivo, anunció la concejala que mañana llevará «este asunto a la Comisión de Educación del Ayuntamiento de Siero. Queremos saber qué está pasando con este caso. Que el Consistorio reclame actuaciones al Principado».

Algo que hará, directamente, Encarna García. «He pedido ya mismo una entrevista con el consejero de Educación. Hay que poner freno al acoso escolar, que se multiplica cada día, mientras la concienciación disminuye», lamenta. «Es habitual que los agentes les digan a los padres que van a denunciar: 'Arréglelo en el cole, hombre'. La denuncia es vital».