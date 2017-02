Educación comprobará si el instituto de Siero cumple el protocolo antiacoso

La Consejería de Educación enviará mañana a un inspector para que verifique si se ha llevado a cabo el protocolo contra el acoso escolar en el caso del hijo de Francisco Javier Lavandera Villazón. El extestigo del 11-M denunció el domingo a través de las páginas de EL COMERCIO la situación de acoso a la que se enfrenta el chaval, de quince años, cada día en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Río Nora, de Pola de Siero. El propio Lavandera explicó que el año pasado había avisado a los profesores acerca de lo que estaba pasando. «Me dijeron que habían iniciado el protocolo 'antibullying', pero incluso los ponen juntos en un grupo. Lamentable», indicó el padre del adolescente.

Según fuentes de la Consejería de Educación, no consta denuncia previa acerca de este desagradable capítulo, que ha llevado al chico a negarse a acudir al centro educativo por el temor que siente hacia su acosador. Un asedio que se traduce en insultos, bofetones, collejas y amenazas con tijeras. A pesar de todo, según el relato de Lavandera, el centro mantiene a su hijo y al otro estudiante en el mismo grupo. Ante esta aparente inactividad, el padre presentó una denuncia en la Comisaría de Siero el pasado martes. También se pronunció sobre esto la presidenta de la Asociación Contra el Acoso Escolar en Asturias (Acae), Encarna García. «Estamos ante un problema muy grave, en el que, como es este caso, no contamos con el apoyo del centro. Sabemos de más víctimas de acoso en el instituto, pero no hay colaboración por parte su parte, lamentó.

Cita con el psicólogo

El adolescente, de quince años, tiene cita esta semana con la Fiscalía de Menores

Asimismo, la portavoz de Acae apuntó que, en Siero, la asociación tiene registrados ocho casos, que se elevan a nueve con el del hijo de Lavandera. García, asimismo, se puso en contacto con esta familia para ofrecerle su ayuda. A raíz de la denuncia interpuesta en Comisaría, se activo el protocolo habitual en este tipo de situaciones. Entre las medidas previstas, se incluye la cita que tiene hoy el chico con un psicólogo. Y, mañana, con la Fiscalía de Menores. El extestigo del 11-M está dispuesta a «ir hasta el final». Y ello a pesar de que, nada más conocerse que iban a denunciar, el acosador, al que no se identifica en esta información por tratarse también de un menor de edad, envió un whatsapp al móvil de su víctima diciendo: «Como me llegue la denuncia te juro que te cruzo la puta cara de gordo que tienes... Que ya me lo contaron chaval». El crío quiso echarse para atrás con la denuncia, pero su padre insistió. El director del Río Nora declinó hacer declaraciones a este periódico. Solo quiso dejar claro que el caso está bajo investigación.

Según Lavandera, el responsable del centro contactó con la familia porque el chico llevaba casi una semana sin ir a clase y señaló que era necesario arreglar la situación. Tras la publicación de su historia, el padre del joven ha recibido numerosos mensajes de apoyo a través de las redes sociales. Incluso de adolescentes asturianos y de otras comunidades que se solidarizaron con ellos, algunos por haber sido víctimas también de acoso escolar.