El Principado tiene que devolver seis millones a 2.338 familias de usuarios del ERA fallecidos

2.567 euros. Esa es la cifra que, de media, cobró «indebidamente» el Principado a 2.338 usuarios de la red geriátrica pública. La que gestiona el organismo Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA). A sus familias, porque todos ellos ya han fallecido, la Administración regional debe reintegrarles seis millones de euros. Una cifra estimativa y en ascenso, porque la auditoría interna realizada por la Consejería de Servicios y Derechos Sociales ha confirmado fallos en otros 1.038 expedientes. Las devoluciones, no obstante, no llegarán hasta 2018 porque el Gobierno asturiano debe aún publicar el decreto que regula esos pagos, lo que no ocurrirá hasta finales de julio. Después, dará un periodo de seis meses para presentar alegaciones. Los afectados anuncian ya querellas.

Ese es el resumen de lo ocurrido ayer en la Junta General del Principado tras la comparecencia, a petición propia, de la consejera de Servicios y Derechos Sociales Pilar Varela. Acudió al Parlamento asturiano para presentar el borrador del decreto con el que quiere clarificar las facturas enviadas a usuarios del ERA a los que no se computaba la ayuda a la dependencia a la que tenían derecho. En su declaración, Varela explicó que «hemos detectado cobros indebidos en 2.338 expedientes». De ellos, 1.287 corresponden a personas que fallecieron entre 2007, cuando entró en vigor la Ley de la Dependencia, y 2011, cuando el Principado aprobó el decreto de copago para los beneficiarios de dicha ley. Los otros 1.051 casos tienen como titular a un fallecido después de 2011. A ellos, en lugar de aplicárseles la Ley de la Dependencia, el Principado siguió cobrándoles como a personas con plena autonomía. «Y se ha visto que fue un error».

Así lo aseguró Varela, quien apuntó también 585 irregularidades en usuarios aún vivos «a los que ya les hemos aplicado el copago de la Ley de la Dependencia» y 453 en expedientes de fallecidos, pero con las liquidaciones «sin tramitar aún».

La Plataforma de Afectados acudirá a los tribunales para frenar el cobro de facturas

«¿Cómo se compensa ahora a quien renunció a cobrar la herencia?», critica Ciudadanos

«¿Dónde fueron las ayudas?»

Conocida la causa del error, el cómo solventarlo supone un largo proceso. La consejera socialista aseguró ayer que «antes de finales de julio» espera tener listo el decreto, que debe pasar un proceso de exposición pública y análisis por el Consejo Económico y Social. Con él aprobado, «daremos seis meses de plazo a las familias para que presenten los documentos que sean necesarios», por lo que no cuenta con tener que incluir el montante total de las devoluciones «hasta los presupuestos de 2018 o, incluso, los de 2019».

Unas palabras que no convencieron a las familias. Aglutinadas en la Plataforma de Afectados por el ERA, al escuchar a la consejera decir ayer que «ha habido cobros indebidos» muchas se emocionaban. «Nos llamaron caraduras. Dijeron que no queríamos pagar los cuidados de nuestros padres, cuando lo único que decíamos es que ya habíamos pagado y que sus ayudas a la dependencia no aparecen por ningún lado».

Palabras que respaldó la oposición parlamentaria. «¿Cómo se compensa ahora a las familias que renunciaron a la herencia por no poder pagar?», espetó a la consejera la portavoz de Ciudadanos, Diana Sánchez, un aspecto, el de las herencias perdidas, en el que siempre ha insistido el portavoz de Foro, Pedro Leal.

«¿Dónde están las ayudas a la dependencia que no fueron computadas? Los afectados ya están solicitando los informes al Gobierno central», advirtió desde Podemos Rosa Espiño, mientras que el portavoz del PP, Matías Rodríguez Feito, reprochó que «aún no se ha pedido perdón a las familias tras el abuso que se ha cometido con ellas». Porque, como resumió desde IU Marta Pulgar, «es un problema que ha generado la Administración».

Aunque todos eximieron a Pilar Varela de su origen -«no le arriendo la herencia recibida, consejera»-, le aseguró Rodríguez Feito, los grupos parlamentarios le exigieron «celeridad. La primera vez que se debatió este asunto en la Junta fue ya en 2015».

«No están cumpliendo la ley»

Se trata de una fecha que no olvidan las familias, porque, como ayer, aguardaban la solución del debate a las puertas de la Junta. La Plataforma de Afectados por el ERA aplaude que «por fin reconozcan que cobraron mal», pero no está de acuerdo con las decisiones tomadas por el Principado. «No están cumpliendo la ley. Vamos a iniciar acciones legales», explicó el portavoz, Ángel Rodríguez, «porque las facturas las siguen emitiendo». El proceso que seguirán será decidido en una asamblea el próximo mes en Gijón.