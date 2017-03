El temporal remite tras dejar olas de once metros

De sol y temperaturas que superaron los veinte grados a fuertes rachas de viento acompañadas por precipitaciones. En pleno Antroxu, la meteorología dio un cambio radical que deslució parte de los festejos. En la tarde del lunes, comenzó a notarse el incremento de la velocidad del viento, que se acentuó con intensidad en las primeras horas del martes. De hecho, Asturias llegó a estar en alerta roja por fenómenos costeros. Una alarma que no era baladí, ya que la boya oceanográfica del Observatorio Marino de Asturias, de la Universidad de Oviedo, situada a unos cuatro kilómetros de la costa de Cudillero, ha registrado en las últimas horas un oleaje superior a los ocho metros. A las tres de la tarde, del miércoles incluso, una ola rozó los once. Una altura similar alcanzaron en Gijón, con casi diez metros.

La fuerza del mar se ha mantenido durante la pasada noche con olas de más de ocho metros de altura. Esta boya registraba a las 3:00 horas olas de más de 8,4 metros, con una altura significativa, un parámetro que da una idea de la altura aparente del oleaje, de 5,15 metros. La boya de Cudillero también ha registrado durante la pasada noche olas de más de 8 metros, con una altura significativa de más de 4,31 metros.

Asturias ha registrado un temporal marítimo, con alerta roja por fenómenos costeros, que ha ido remitiendo su fuerza durante las últimas horas, hasta las 9:00 horas de hoy cuando se ha desactivado el aviso.

Fue de tal magnitud que provocó importantes desperfectos en la costa asturiana. Tres de las zonas más afectadas fueron Zeluán (Gozón), San Juan de Nieva (Castrillón) y El Arañón (Avilés). En la primera localidad, la duna artificial creada el año pasado para evitar posibles inundaciones resultó ineficaz ante el temporal. Las olas destrozaron la duna, que casi desapareció; además, levantaron el suelo del parque infantil, inundaron los bajos y dejaron al pueblo completamente anegado y lleno de residuos. En San Juan de Nieva, el mar también inundó las calles y provocó la acumulación de basura. La carretera a El Arañón quedó, en algunos puntos, cubierta por piedras, por lo que fue necesaria la intervención de operarios para limpiar la vía. En este mismo lugar, el paseo peatonal quedó intransitable en varios tramos debido a la cantidad de desechos y piedras que la mar depositó en él. En El Arañón, la mar se llevó las mesas y las sillas del negocio de hostelería ubicado en la zona, que acabaron a 150 metros. El bar Mar Isla está curado de espantos. Una o dos veces al año sufren desperfectos y ya se limitan a valorarlos en función de si los daños les permiten mantener o no abierto el bar al día siguiente. Mari Cruz Menéndez se encontró un panorama que no le pillaba por sorpresa. «Había piedras de la escollera por todas partes, entró un poco de agua al bar, se llevó la barandilla del vecino y algunas sillas y mesas llegaron hasta la playa y la carretera», comentó. «Esperamos poder abrir mañana -por hoy-, pero no sabemos cómo va a ser la noche», aseguró.

En Gijón, el temporal causó daños entre las escaleras 19 y 21 de la playa de San Lorenzo. En concreto, desperfectos en barandilla y farolas. Además, el oleaje levantó varias baldosas del Muro, entre la 10 y la 12, y dejó el paseo cubierto de arena en varios tramos. La Policía Local llegó a cortar el acceso a peatones en el punto más crítico de la pleamar para evitar accidentes. En Luanco, resultó especialmente damnificado un local del puerto, cuyas lunas terminaron reventadas.

En Zeluán, la duna artificial construida casi desapareció por los embates del mar

El oleaje causó daños en el campo del Real Tapia, en La Xungueira, por tercera vez

Espigón movido en Navia

La costa occidental también registró destrozos importantes. En Navia, ocurrió uno de los más destacados. Como consecuencia de la bravura del mar, se movió el espigón de la bocana de la ría. La grieta que presentaba con anterioridad se agrandó por el impacto de las olas, lo que provocó que la estructura cediera. Además, la marejada dañó la caseta de Salvamento donde los socorristas guardan su equipamiento, así como el material municipal.

En el paseo marítimo, se levantaron varias maderas y hubo daños en el sistema eléctrico. Asimismo, la barrera de arena instalada por el Ayuntamiento terminó extendida por todo el pinar. En Tapia de Casariego, el fuerte oleaje volvió a causar desperfectos en el campo de fútbol del Real Tapia, en La Xungueira, por tercera vez. Unas instalaciones que se encuentran pegadas a la playa de Los Campos y que ayer sufrieron daños en el vallado perimetral y el derribo de un muro. Además, el terreno acabó repleto de arena y piedras.

El fuerte temporal sorprendió de madrugada a los vecinos de Tazones. La olas entraron varios metros en el puerto y llevaron la pleamar a las calles de la localidad marinera. Por fortuna, y al contrario que en otras ocasiones, los destrozos fueron leves. «Solo se ha roto una puerta de una bodega y hay un congelador inundado. No ha sido tan gordo como la otra vez», explicó Dimas García, presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Asturias. Además, algunas embarcaciones sufrieron ligeros golpes. En concreto, las más afectadas fueron dos lanchas deportivas. «Lo que más daño nos hace son las mareas grandes», añadió. El oleaje también alcanzó a algunos locales de la zona. Los dueños del restaurante El Pescador tuvieron que afanarse en sacar la arena que había penetrado en el interior y las fuertes rachas de viento obligaron a la Policía Local a cerrar una parte del puerto, con su consiguiente repercusión en los bares. «Esto fue casi casi una broma», indicó Gloria Caveda, de la Asociación de Hosteleros de Tazones.

Chalé de los Uría Aza

El oleaje también azotó con fuerza el paseo marítimo de Ribadesella. Hasta tal punto que destrozó los muros exteriores de dos viviendas situadas en primera línea de la playa de Santa Marina. En concreto el chalé de los Hermanos Uría Aza -el mas dañado- y el del Pedregal. La acusada intensidad de las olas también levantó alguna losa del paseo y depositó enormes rocas sobre el mismo. A su vez, la marea se llevó el corcho de la pista atlética del Prau de San Juan. En el resto de concejos litorales del Oriente no hubo que lamentar desperfectos de gran importancia. En Llanes, numerosos curiosos se acercaron al puerto para contemplar el espectáculo que ofrecían las olas, al igual que en otros puntos de la costa asturiana.

Respecto al viento, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en el puerto de Leitariegos se alcanzaron 104 kilómetros por hora, la quinta racha más elevada del país. Tres más que en el cabo Busto. La alerta hoy baja a categoría amarilla en fenómenos costeros. La Aemet prevé nubes, con probables lluvias débiles en el extremo suroeste; no se descartan, en forma aislada y ocasional, en el resto de la región. Las temperaturas mínimas no variarán significativamente y las máximas estarán en claro ascenso. El viento será del sur y suroeste, flojo en la mitad oriental y con rachas muy fuertes en el interior suroccidental.