Fomento rescinde el contrato para el diseño del AVE entre León y la variante de Pajares

Mientras los partidos demuestran su incapacidad para formar un frente común por las infraestructuras, todos los trabajos que el Ministerio de Fomento tenía adjudicados para diseñar el AVE asturiano han entrado en vía muerta. La ingeniería Prointec por ejemplo, llevaba desde mayo de 2010 al cargo de los estudios informativos de los tramos Lena-Oviedo y Oviedo-Gijón-Avilés. Se había comprometido a terminar los documentos en 24 meses, pero la administración le fue dando distintas órdenes para que parase. La última cumple ahora justo un año, cuando se decretó la suspensión del contrato. En la resolución Fomento aduce que necesita repensar las opciones «para la obtención de un consenso entre la población que habita en la zona e instituciones afectadas respecto a los trazados estudiados».

No fue el único parón. El 21 de septiembre los funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente avisaron a sus homólogos de Fomento de que tenían un problema. Al expediente abierto para analizar el impacto que tendría el tramo Oviedo-Gijón-Avilés le faltaban algunos datos. La carta comunicando la incidencia advertía de que según la ley, Fomento disponía de tres meses para dar respuesta. Pasado ese tiempo, Medio Ambiente quedaba obligado a archivar el expediente. A finales de diciembre, y ante la falta de contestación, emitió la resolución que da por terminado todo el proceso. A ojos de Medio Ambiente, el proyecto ha dejado de existir por falta de interés de Fomento.

El último paso atrás afecta al tramo León-La Robla. El 26 de mayo de 2014 Fomento, a través de su empresa Adif, adjudicó a Ineco el contrato denominado 'servicios para la redacción del proyecto de plataforma de la línea de alta velocidad Madrid-Asturias, tramo León-variante de Pajares'. Se trataba de madurar unos estudios informativos ya aprobados para un segmento que no ofrece especiales complicaciones. Fomento parecía ir en serio esta vez. El contrato concedía 1,4 millones a la ingeniería, una suma apreciable para este tipo de encargos; eso sí, le comprometía a tener listos los diseños en 18 meses, es decir, antes de diciembre de 2015.

Medio Ambiente ya ha archivado el expediente de la alta velocidad entre Oviedo y Gijón

Los trabajos para estudiar el tramo entre Lena y Gijón llevan un año suspendidos

Pronto las cosas se torcieron. El encargo suscrito aseguraba que en 2014 Ineco debía avanzar trabajos por valor de 702.480 euros. Vencido el ejercicio, apenas pudo facturar 25.000 euros, es decir, el 3,6% de lo previsto. Para el siguiente año la adjudicación fijaba la elaboración de informes y estudios valorados en otros 702.480 euros; pese a ello, los profesionales de Ineco solo recibieron luz verde para hacer trabajos por los que cobraron 367.290 euros.

El paso de tortuga forzó a Fomento a aprobar el 22 de enero de 2016 una ampliación del plazo inicial. Era la decisión menos mala. Equivale a reconocer que aunque no se haya trabajado a la velocidad pactada inicialmente, la administración seguía interesada en culminar el encargo. Ineco recibió sin embargo la instrucción de no retomar el trabajo de inmediato. El 4 de octubre de 2016 supo por qué. Fomento decidió ese día darlo por suspendido. Según la documentación a la que ha tenido acceso EL COMERCIO, hace unas semanas la administración dio otro paso e inició los trámites para extinguirlo. Es decir, dos años y medio después de su adjudicación, tras avanzar un 25% del proyecto y haber pagado ya 392.290 euros, considera que ya no le interesa.

Mejora parcial en trámite

El cambio de criterio parece estar relacionado con la nueva política ministerial. En lugar de diseñar obras que modernicen los tramos ferroviarios hasta hacerlos aptos para la alta velocidad, el equipo de Ana Pastor antes e Íñigo de la Serna ahora, apuesta por lanzar mejoras parciales, de menor coste, plazo de ejecución y prestaciones. El destino del tramo entre León y la variante de Pajares ha variado por esta filosofía. A la par que Ineco perfilaba la obra para convertir el segmento en accesible al AVE, los técnicos de Adif elaboraron un proyecto de adecuación que suprimirá pasos a nivel, pero sin cambiar el ancho de vía. Este 'plan B' lleva aprobado desde septiembre de 2015 y ahora el ministerio ha decidido centrarse en él, iniciando los trámites para expropiar los terrenos necesarios.

Desde Fomento aseguran que esta mejora parcial no supone renunciar al AVE en un futuro. La suspensión de los estudios entre Lena y Gijón, la cancelación del expediente ambiental entre Oviedo, Gijón y Avilés, y la rescisión del proyecto de alta velocidad entre León y La Robla sitúan la llegada de ese tren en un horizonte cada vez más lejano.