El sector ve en el nuevo reglamento de la sidra «una oportunidad para innovar» y diversificar»

El Boletín Oficial del Estado (BOE) acaba de publicar un real decreto con la nueva normativa de calidad de las diferentes categorías de la sidra natural y de la sidra, con lo que por fin se reforma la vieja orden ministerial de 1979 que regulaba «las sidras y otras bebidas derivadas de la manzana». Y es que hay que tener en cuenta que este sector ha cambiado mucho en los últimos años, con la incorporación de nuevos productos.

La nueva reglamentación distingue entre mostos de manzana, sidra natural y sidra, estableciendo sus definiciones, las prácticas permitidas y prohibidas para cada tipo, y la información que se debe facilitar al consumidor. El cuanto a los mostos, distingue entre el natural de manzana, de manzana concentrado, de manzana reconstituido, de manzanas congeladas y congelado de manzana. De la sidra natural, define la sidra natural, propiamente dicha, la natural dulce y la natural espumosa. Finalmente, sobre las sidras, habla de la extra, con zumo de frutas, aromatizada, de hielo, cóctel de sidra, de bajo contenido en alcohol y sin alcohol.

Daniel Ruiz es el gerente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Sidra de Asturias y cree que la nueva normativa «es una oportunidad para nosotros. A corto plazo, prevemos hacer una modificación de los pliegos para incluir nuevos productos. Pero hace falta un debate tranquilo, contando con productores y llagareros».

Ruiz apunta que «no afecta a la forma de producción de la sidra. Sí lo hace en cuanto a que la sidra espumosa la pasa a denominar sidra natural espumosa para diferenciar la de mayor calidad».

A partir de ahora, el Consejo Regulador tendrá la «oportunidad de innovar y diversificar para salir fuera de la región. Nos permitirá ser más competitivos en el mercado exterior», explica Daniel Ruiz, que califica esta ordenación de «muy positiva para el sector».

El caso es que el consumidor tendrá que acostumbrarse a las nuevas denominaciones, y «llevará un tiempo familiarizarse, pero esos nombres ya están en boca de muchas personas. Ahora se concreta y homogeiniza lo que se venía haciendo. Se abre mucho el abanico», apunta.

Tipos de bebidas. Mostos de manzana, sidra natural y otras sidras. Los mostos. Natural de manzana, de manzana concentrado, de manzana reconstituido, de manzanas congeladas y congelado de manzana. La sidra natural. Sidra natural, sidra natural dulce y sidra natural espumosa. Otras sidras. Sidra, sidra extra, con zumo de frutas, aromatizada, de hielo, cóctel de sidra, de bajo contenido en alcohol y sin alcohol. Sidra espumosa. Brut nature, extra brut, brut, extra-seca, seca, semi-seca y dulce. Sidra. Extra-seca, seca, semi-seca y dulce.

El real decreto deja bien claras las prácticas prohibidas para la elaboración de cada tipo de bebidas. Para los mostos, en general no se permite la adición de agua ni de aromas, mientras que en la sidra natural no se puede añadir dióxido de carbono, agua, alcohol, mosto de manzana concentrado, sacarosa y colorantes -excepto en determinados productos muy concretos- y tampoco está permitida la desalcoholización, siempre que no sean sidras sin alcohol o de bajo contenido alcohólico. Finalmente, para las demás sidras están vetados el empleo de mostos de manzana concentrados, la adición de zumos de otras frutas, añadir alcohol o bebidas alcohólicas y la desalcoholización.

Esta modernización de la reglamentación abre nuevas oportunidades a un sector en alza en los últimos años.