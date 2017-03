Mercedes Fernández: «No se puede convertir el bable en una lengua para la enseñanza»

El Grupo Parlamentario Popular preguntará al Gobierno en el Pleno de la Junta General de esta semana por el programa piloto anunciado por la Consejería de Educación para hacer del asturiano lengua vehicular para impartir determinadas asignaturas en diez colegios, una medida que consideran ilegal.

Según la presidenta del PP, Mercedes Fernández, esta iniciativa constituye "un experimento" que obedece a un "pacto artificial en los despachos para devolver favores por el acuerdo de investidura" suscrito entre el PSOE e IU y, de esa forma, dar carácter de oficial a la lengua asturiana a través de un subterfugio.

"No se puede convertir el bable en una lengua que se utilice en la enseñanza y eso es independiente de la elección porque lo que no es legal no se puede elegir, ni siquiera se puede someter a la libre elección", ha advertido tras recordar que la actual ley de uso y protección de la lengua asturiana fue aprobada por el gobierno de Sergio Marqués, que tras ser candidato del PP acabó expulsado.

Según la Consejería, dicho programa constituye una experiencia voluntaria que deberá contar con el respaldo del claustro y de las de las familias de los diez colegios en los que se ofertará para impartir materias como Ciencias Sociales, Educación Física y Plástica.