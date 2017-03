Cristina Coto: «Invertir 18 millones para suprimir pasos a nivel no es el AVE, es AVE-crem»

El proyecto del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) de invertir solo 18 millones de euros para adecuar el tramo León-La Robla para la alta velocidad, en lugar de los casi 200 previstos, ha motivado reacciones en contra a ambos lados del Pajares. Si ayer EL COMERCIO publicaba las declaraciones del diputado de Foro Isidro Martínez Oblanca advirtiendo de que ese nuevo proyecto «supone una vulneración flagrante del acuerdo PP-Foro», ahora es Unión del Pueblo Leonés (UPL) quien muestra su malestar. En un comunicado, califica de «parche» la intención del Adif y dice que impedirá «la velocidad a la que los trenes AVE nos tienen acostumbrados».

La formación leonesa apunta que el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, aseguró que «el compromiso del Gobierno en relación con esta infraestructura se aplaza 'sine die'», cuestión que considera supone «el desprecio absoluto tanto de asturiano como de leoneses, que ven cómo esta infraestructura tan necesaria para la conexión astur-leonesa queda nuevamente relegada a un futuro que no parece muy próximo».

UPL exige de Fomento «el mismo trato» que el otorgado a otros corredores ferroviarios y que «no quede en el ostracismo y pueda servir para el debido desarrollo económico tanto de León como de Asturias».

Podemos analiza la documentación de la variante para hacer su propia investigación

También mostró ayer su descontento la presidenta de Foro, Cristina Coto, quien aseguró que «el ancho internacional es sinónimo de alta velocidad, al igual que la centralidad de la estación de ferrocarril en Gijón». Apuntó que «sustituir una inversión de 200 millones de euros para implantar la alta velocidad en el tramo León-La Robla por una de 18 para suprimir pasos a nivel no es el AVE, es AVE-crem».

Por ello, Cristina Coto insistió en que «Foro no va a tolerar que se siga discriminando a Asturias mientras otras comunidades autónomas ya están pidiendo nuevos AVE que parece que les van a financiar», en alusión a los 750 kilómetros del corredor del Mediterráneo entre Murcia y la frontera francesa. Además, advierte de que lo que califica de «despropósitos» del Ministerio de Fomento, «dejan a Asturias fuera de la red europea de transporte de viajeros y mercancías».

Con geólogos y juristas

Por otro lado, Segundo González, diputado de Podemos, visitó ayer la sede del Adif en Madrid, en compañía de un equipo de geólogos y juristas especializados en contratación pública, para consultar información sobre la adjudicación y el desarrollo de la obra de la variante de Pajares. Ante la gran cantidad de documentación existente, el diputado explicó que «nos estamos centrando en los cuatro lotes de los túneles de la variante y en la ladera que argayó».

Esta consulta la realiza Segundo González toda vez que no fue atendida una proposición no de ley para realizar una auditoría social, económica y medioambiental de la obra para conocer los motivos del sobrecoste de la infraestructura, los retrasos y los perjuicios ocasionados a los vecinos. El diputado criticó, a la vista de la documentación, que no se hubiera parado la obra a falta de un informe hidrogeológico y que, incluso, cuando se estaba elaborando el estudio, «las tuneladoras seguían perforando los acuíferos».

Podemos pretende llevar a cabo su propia investigación sobre esta obra, a falta de la referida auditoría, y de las conclusiones que obtenga de toda la información recabada ayer dependerá que se pueda pedir algún tipo de responsabilidad. Segundo González explicó que «depende de si puede haber responsabilidades penales y no están prescritas. Podría haber prevaricación medioambiental, pero prescribe a los diez años. Independientemente, está claro que puede haber responsabilidades políticas».

Gijón-Laviana

El Gobierno de la nación tampoco tiene previsto acometer ninguna mejora en el trazado de ancho métrico Gijón-Laviana. Así se lo comunicó el Ministerio de Fomento a la senadora de Foro Rosa Domínguez de Posada, a quien apuntó que «solamente a largo plazo se prevé la ampliación de las redes de cercanías».

El caso es que el Ejecutivo central no cuenta con estudios informativos, anteproyectos o proyectos para resolver los problemas de una línea de Feve que adolece de falta de inversiones para mejorar el calidad del servicio a los usuarios.