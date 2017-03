Los médicos, tras el primer implante de un corazón artificial en Asturias: «Era la única opción para seguir con vida»

«El implante era la única opción terapéutica que le quedaba al paciente para seguir manteniendo no sólo su calidad de vida, sino su supervivencia. En estos momentos todavía está en fase de convalecencia». Así lo indicó esta mañana él gerente del área sanitaria IV, Luis Hevia, durante una rueda de prensa en la que se dieron a conocer los detalles del primer implante de corazón artificial en Asturias, llevado a cabo el pasado miércoles día 1 en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Un procedimiento, dijo, realizado «sin ninguna complicación».

A partir de ahora el paciente, un hombre de Siero de 44 años, tendrá una calidad de vida buena y normal. «Hay personas que lo tienen y pueden, incluso, hacer actividades deportivas intensas, aunque no es lo más recomendable», manifestó la doctora María José Bernardo, de la Unidad de Insuficiencia cardíaca. En este proceso resulta esencial también el labor de la enfermería y su seguimiento en casa después de recibir el alta, donde es muy importante la coordinación entre el hospital y la Atención Primaria. «La bomba que se aloja dentro del paciente y un controlador y baterías externas están unidos por un cable que sale del paciente por el abdomen a través de una herida que debe cuidar», subrayó Bernardo. Se les aconseja que no se sumerjan, no se duchen o que no se bañen para evitar que esa herida se infecte. Además, añadió que «hay que estar pendientes de las baterías y hacer los autocontroles diariamente».

Esta operación sólo puede implantarse en candidatos a trasplante con la parte derecha del corazón funcional. Se trata de un dispositivo de asistencia ventricular izquierda que, según el doctor José Luis Lambert de la Unidad de Insuficiencia cardíaca, «gracias a los avances tecnología ya hay pacientes que lo llevan, sin ningún tipo de complicación, durante diez años». No obstante, este procedimiento se utiliza como solución 'puente' durante el tiempo de espera para un trasplante cardíaco, por lo que el varón asturiano, por decisión de los facultativos, "saldrá unos meses de la lista de espera de trasplantes hasta que se estabilice su organismo". Luego volverá a ella en igualdad de condiciones.