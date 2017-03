El corazón artificial del HUCA salva la vida al paciente, que sigue a la espera de un trasplante

El corazón artificial implantado el pasado día 1 a J. P. R., un sierense de 44 años, garantiza la supervivencia de este paciente que, no obstante, seguirá a la espera de un órgano compatible. El dispositivo que se le colocó la semana pasada en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), cuyo nombre técnico es 'Heart Mate 3', supone un «puente» al trasplante, la solución definitiva para él. Eso sí, por decisión de los facultativos, «saldrá unos meses de la lista de espera hasta que se estabilice su organismo. Luego volverá a ella en igualdad de condiciones».

J. P. R. era uno de los considerados idóneos para esta técnica, es decir, tener la parte derecha del corazón funcional y ser un candidato a trasplante. «Era la única opción terapéutica para seguir manteniendo no solo su calidad de vida, sino su supervivencia», indicó el gerente del Área sanitaria IV, Luis Hevia.

«Para este tipo de enfermos subir unas escaleras puede llegar a ser impensable», explicó Beatriz Díaz Molina, doctora de la Unidad de Insuficiencia Cardiaca. Una vez reciba el alta, el sierense, que se recupera de forma favorable, podrá tener una calidad de vida normal. Díaz indicó que incluso «hay pacientes que practican actividades deportivas intensas aunque no se lo recomendamos». También deberá tener especial cuidado con el agua. «La bomba que se aloja dentro del enfermo está unida a las baterías externas por un cable. Éste sale por el abdomen a través de una herida que deben cuidar y no mojar», explicó. Por eso a los pacientes con un corazón artificial se les aconseja que, en principio, no se sumerjan, no se duchen y no se bañen para evitar infectarla.

Éste es tan solo uno de los tratamientos para disminuir la mortalidad por la insuficiencia cardiaca. Una práctica que en España se lleva usando desde hace algunos años y a la que Asturias se incorpora ahora con la tecnología más puntera. «Los asturianos que padezcan insuficiencia cardíaca tienen a su disposición los tratamientos más adecuados», explicó el cardiólogo José Luis Lambert.

78.000 euros

El empleado en el sierense consiste en una bomba centrífuga de flujo continuo que se conecta en paralelo al corazón nativo ayudando a que el órgano bombee sangre a todo el cuerpo. La bomba se conecta al ventrículo izquierdo impulsando la sangre hasta la salida de la aorta. Luego, la aorta envía la sangre a todos los órganos y tejidos aportándoles el oxígeno y nutrientes necesarios para un adecuado funcionamiento.

Lo novedoso de este sistema es que el motor se encuentra en el interior de los pacientes, concretamente, en el tórax. En las versiones anteriores éste se alojaba en el exterior del cuerpo humano, en el abdomen. Pero no solo se diferencia en eso. El precio también es significativo. «Los aparatos que se colocan fuera cuestan unos 7.000 euros y el que se implantó al sierense tiene un valor de 78.000 al que, además, hay que sumarle 22.000 euros de la formación y el seguimiento posterior».

Para colocarle este dispositivo, el sierense ingresó en la unidad de cuidados intensivos 48 horas antes de la intervención. Además de exitosa, la operación fue muy rápida. «Duró apenas una hora y cuarto», añadió el doctor Lambert. El cardiólogo explicó que se entró a quirófano a las ocho y media de la mañana. «Una vez allí, instalamos todas las máquinas y comprobamos que todo fuera perfecto. Sin duda, fue una intervención ágil ya que el enfermo salió de la sala a la una y media», indicó. Un tiempo casi récord, pues fue una de las operaciones más rápidas de este tipo llevadas a cabo en el país. «En otros hospitales los pacientes que se someten a este procedimiento suelen salir a las cinco de la tarde del quirófano», comparó.

Tanto el equipo que realizó la operación como el propio paciente y sus familiares tuvieron que realizar un entrenamiento previo a la intervención. En total, en los últimos meses cerca de 120 profesionales sanitarios del HUCA recibieron formación en Alemania y Barcelona sobre corazones artificiales.