La escuela pública se planta contra la LOMCE

Salieron a la calle el 26 de octubre y lograron que al día siguiente el presidente en funciones, Mariano Rajoy, modificara las reválidas. Ahora, tras la huelga general de ayer en la enseñanza pública, esperan que el Gobierno del PP dé marcha atrás y, definitivamente, derogue la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y abra un «verdadero diálogo con padres, alumnos y profesores». Son ellos, afirman, los que más tienen que decir y aportar en el Pacto Educativo. No solo los políticos.

Reconocen que «el recurso de paralización de la LOMCE interpuesto por el Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional y la subcomisión parlamentaria de Educación, que ya no trabajará para configurar una nueva ley, no auguran nada bueno». Desconfían. Creen que el PP busca «un consenso sobre lo que ya hay», pero también le recuerdan que está en minoría y que la huelga de ayer, que vació las aulas desde Infantil hasta la Universidad con un seguimiento del alumnado de entre el 80% y 90%, tiene que «ser un punto de inflexión» para revertir sus políticas. También hubo toques de atención para la Consejería de Educación, que «ha aplicado los recortes de manera más cruda que en otras comunidades autónomas», como decía Emma Rodríguez, de Suatea.

Con este objetivo común, padres, docentes y alumnos se sumaron a la manifestación convocada por la Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública (Suatea, UGT, CC OO), en la que también participaron el Sindicato de Estudiantes (que por la mañana había organizado dos en Oviedo y Gijón) y la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Asturias (FAPA) Miguel Virgós.

Fue una protesta multitudinaria. La que más de las tres convocatorias de huelga que ha habido en lo que va de curso. Miles de personas -los cálculos hablan de más de 4.000- salieron a la calle en Oviedo para insistir que «es el momento de revertir los recortes».

Clara Díaz, presidenta de la FAPA Miguel Virgós, lo ejemplificó contundentemente: «Se han eliminado unidades de los centros, cerrado bibliotecas escolares, desaparecido actividades complementarias y extraescolares; se han quitado desdobles y apoyos y se ha eliminado prácticamente cualquier actuación compensatoria». Y todas estas circunstancias, añadió, «hay que sumar la reducción del importe medio de las becas o el ataque a la democracia escolar al eliminar competencias a los consejos escolares de los centros educativos, órgano principal donde las familias estamos representadas y podíamos intervenir en su gestión de forma activa y decisiva». Lo dijo al finalizar la manifestación, pero previamente también había hecho alusión «a los cambios de libros, al cierre de comedores escolares y a la eliminación de rutas escolares».

«Un rodillo que no para»

Para los padres es una «involución educativa que el Gobierno quiere agravar» en un momento en el que la consejería va a abrir la negociación de los convenios con la concertada. «Se nos está bombardeando con las bondades de la privada y una competitividad totalmente alejada de la realidad». «Es triste -dijo- que tengamos que salir una y otra vez a la calle para pedir la derogación de la LOMCE, pero esto es como un rodillo que no para. Dicen: 'Vamos a sentarnos y hablar' y mientras tanto sigue implantada. No, señores, parémosla y hablemos».

Y de la misma opinión son los representantes de los profesores. «Desde 2011 han sido eliminadas 36.000 plazas docentes en todo el país, a las que hay que añadir las 14.000 de auxiliares y personal administrativo», señaló Enrique Fernández, de CC OO. «Los maestros hemos perdido 10.000 euros de sueldo en siete años de retroceso y los de Secundaria, 16.000», señaló su homóloga la UGT, Maxi Fernández, que aludió a la necesidad de rebajar las tasas.

En definitiva, creen que este plan del PP «ha sido absolutamente inmoral» y creen que en un momento en que «las cifras macroeconómicas hablan de recuperación, es hora de superar esos objetivos que pretenden debilitar lo público y privatizar la enseñanza». Porque «no es solo la comunidad educativa, sino la sociedad la que se juega mucho. Un país difícilmente avanzará si no mejora el modelo educativo».

«Esperpento» de oposiciones

La huelga tuvo lugar, además, cuando aún no se sabe qué va a pasar con las oposiciones de este año, sujetas a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Es una situación que, consideran, «esperpéntica» y que viene a demostrar que «el colectivo de interinos no es una prioridad para la derecha española. Su objetivo no es otro que perpetuar la situación actual, que no es otra que la de más trabajo por menos salarios y menos derechos». Éstas fueron las razones que esgrimieron para responder al ministro, Íñigo Méndez de Vigo, que había tildado la movilización de «inoportuna», porque «las cosas en Educación se están haciendo bien y con naturalidad y además va a haber una oferta histórica de empleo público para reducir el número de interinos al 8% en tres años». Según sus palabras, el seguimiento, «lógicamente», fue mínimo, algo que contrasta con las cifras que dieron los sindicatos a escala nacional, con un seguimiento de más del 85% entre el alumnado y un 65 % entre los trabajadores.

En Asturias, el seguimiento entre el alumnado se cifró en más de un 80% (llegando a situarse entre el 90% y 95% en las enseñanzas medias). Según el Sindicato de Estudiantes, hubo institutos donde el «paro fue mayoritario». Citaron, así, el caso del Instituto Jovellanos, en Gijón; el Clarín y el Aramo, en Oviedo, aunque hubo otros, como el IES Alto Nalón, de Laviana, en el que la secundaron el 99,3% de sus 300 alumnos. O el IES Virgen del Covadonga, donde pararon el 97,9% de sus 290 estudiantes. La movilización también se hizo notar en los colegios. Entre los casos más significativos, el Castillo de Gauzón, en Castrillón y el Lloréu, en Gijón, al que no asistieron a clase el 90% de sus 300 escolares. O el Severo Ochoa, también en la ciudad, en el que de 451 niños solo fueron 36, mientras que de 34 profesores la secundaron 14, y el comedor escolar quedó casi vacío. En el Honesto Batalón y en el Laviada el seguimiento fue del 80%.

Tasas universitarias

Los sindicatos aseguran que los docentes se sumaron en un 80%, mientras que la consejería -«que dijo entender la urgencia y los motivos de la convocatoria» por una nueva ley que no termina de llegar- lo cifró en un 21%. Las enseñanzas preuniversitarias no fueron las únicas protagonistas de la jornada. También, las universitarias, pues los alumnos de las facultades decidieron unirse al paro para reclamar la bajada de tasas y no conformarse solo con la congelación de la primera matrícula, pues «ésa fue la reivindicación más votada en el referéndum» del año pasado. Tras vaciar el campus de El Milán, tener El Cristo «a la mitad» y facultades como Educación sin alumnos y «solo Ciencias y Minas con algunas clases», exigieron a Javier Fernández, al grito de 'Javier, ¿qué pasa? Bájanos las tasas, que les escuche. El Sindicato de Estudiantes lo advirtió: «No nos van a callar. Porque el Pacto Educativo es una farsa y el PP y ya se han comprometido con Europa a recortar otros mil millones en educación». En la institución académica solo el 6% de los docentes se sumó y el 18,2% del PAS.