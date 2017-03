Asturias roza los 30 grados

Jornada primaveral en Asturias. El Principado registra este jueves temperaturas de lo más agradables. El mercurio ha rozado este mediodía los treinta grados en numerosos puntos del interior de la comunidad. Según información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la temperatura más alta registrada hoy en el Principado hasta las 15 horas se alcanzó en Cabrales, donde el mercurio ha llegado a los 28.2º C.

Máximas de hoy Cabrales28,2 Mieres28.1 Pola de Somiedo27.3 Castropol26.5 Oviedo25.8

Una temperatura similar a la que se ha registrado en las cuencas mineras. En Mieres el termómetro alcanzó los 28.1º C. El calor se está haciendo notar en toda la comunidad. El buen tiempo ha llevado a los termómetros a rozar los 26º C en Oviedo, y los 22º C en Gijón y ha elevado el mercurio hasta los 23,2º C en Avilés.

Esta primavera adelantada no durará. La estabilidad registrada en las últimas jornadas, que ha dejado días de sol y temperaturas en torno a los veinte grados cambiará en las próximas horas. La Aemet prevé para mañana sábado intervalos nubosos por la mañana, aumentando pronto a nuboso. La lluvia hará acto de presencia en forma de precipitaciones débiles a partir del mediodía.

Las temperaturas máximas bajarán ligeramente, un descenso que será más marcado en el extremo oeste. Las temperaturas mínimas se mantendrán con pocos cambios. Al inicio, el viento soplará flojo variable en el interior y del este en el litoral, rolando a oeste en el litoral a mediodía y arreciando, con rachas muy fuertes, por la tarde.