Fomento sopesa abrir los dos túneles de la variante de Pajares sin las vías del AVE

El Ministerio de Fomento está sustituyendo sobre la marcha todas las piezas que debían traer el AVE a Asturias. En 2012 anunció que gastaría lo que hiciera falta para que el tren de alta velocidad encontrara desde Madrid a Gijón las únicas vías por las que puede circular, las de ancho internacional. Desde esa posición de máximos, el departamento viene dando una larga cambiada, más por la vía de los hechos que por la de reconocerlo públicamente. El esquema que impulsa ahora deja a corto y medio plazo las vías de ancho internacional (y el AVE) en León, y mantiene en todo lo demás las vías de ancho ibérico, eso sí, sobre un tipo de traviesa que facilita en el futuro mover los carriles y adaptarlos al tren de alta velocidad. EL COMERCIO ha tenido acceso a estudios internos del año 2013 y 2015 que, en contra de las promesas públicas, ya trabajaban con la idea de instalar en los dos túneles de la variante de Pajares ese ancho ibérico que impide el paso del AVE.

UN PLAN VARIABLE 2012: Pastor tacha de «sudoku» el plan socialista que dejaba el ancho internacional (o AVE) en Lena y lo promete hasta Gijón. 2013: Catalá anuncia el primer túnel de la variante en ancho ibérico. El segundo será en ancho internacional, junto a León-La Robla. Adif estudia en secreto dejar el ancho ibérico en ambos tramos. 2015: aprueba un proyecto de bajo coste para León-La Robla, en ancho ibérico. Ineco analiza abrir los dos túneles en igual ancho.

El viaje por este cambio de planes comienza el 9 de febrero de 2012. La ministra Ana Pastor tacha ese día de «barbaridad» el proyecto que le habían dejado los socialistas. «He tenido que hacer casi un sudoku para saber por dónde teníamos un tipo de vía y por dónde otro», dice. El plan de su antecesor, José Blanco, tendía las vías de ancho internacional (las del AVE) hasta Pola de Lena a través de la variante de Pajares. «De ahí hacia arriba se había decidido que no; entonces lo primero que pregunté fue por qué no, que alguien me dijera objetivamente por qué, pero no me lo supieron explicar», afeó. No. Con ella había que hacer tabla rasa. Las vías del AVE llegarían hasta Gijón, prometió.

En la primavera de 2013 su 'número 2', Rafael Catalá, acudió al Principado a rebajar las expectativas. Dijo que los recursos del departamento se centrarían en acelerar la apertura del primer túnel de la variante, con vía de ancho ibérico. Aquel 17 de mayo aclaró que el plan mantenía el tendido de las vías de ancho internacional, las propias del AVE, en el segundo túnel. ¿Para cuándo? Justo en el momento en el que ese tipo de material estuviera presente en el tramo anterior, León-La Robla.

Este es, a día de hoy, el esquema oficialmente reconocido. El puzzle sin embargo está mutando. Fomento tiene aprobado desde 2015 una adecuación del tramo León-La Robla de bajo coste. El proyecto elimina los pasos a nivel, valla la traza ferroviaria, cambia los aparatos de vía en la estación de Santibáñez, sustituye parte del armamento de la vía y deja ya implantando el ERTMS, sistema de control de tráfico y frenado propio de la alta velocidad. El presupuesto es de 17,8 millones, y los trabajos se prolongarían doce meses.

Coherencia interna

Esta reforma exprés mantiene el ancho de vía ibérico en el tramo. Entonces, ¿cuál es ahora el destino del segundo túnel, ese que oficialmente quedó a la espera de las vías del AVE en León-La Robla? Un informe interno del ministerio, elaborado por su ingeniería, Ineco, y fechado también en 2015, trabajaba ya con la hipótesis de que en ese segundo túnel se pondrán las mismas vías que en el primero, es decir, las de ancho ibérico o Renfe.

La decisión es coherente con la mejora limitada que ahora se plantea en León-La Robla, pero también con 'Nuevo modelo de desarrollo de los corredores de alta velocidad', un plan secreto que la empresa pública Adif confeccionó en 2013 y EL COMERCIO desveló en exclusiva. Aquel trabajo trasladaba los recortes a todos los proyectos de AVE. Entre ellos estaba también el asturiano, para el que se ofrecían dos alternativas. Una era el esquema que había anunciado Catalá. Otra, todavía más modesta, dejaba las vías de la alta velocidad en León, y tendía el ancho ibérico en los dos túneles.

El informe de Ineco es más reciente, se hizo con información de primera mano de lo que se cocía en las altas esferas de Fomento, y ya solo contempla esa segunda opción. Es decir, madura la idea de que las vías del AVE se queden a medio plazo en León.

Un sobreesfuerzo

Su hipótesis es que el primer tubo de la variante abriría el año 2016, cumpliendo la promesa que entonces mantenía el ministerio. Los cálculos situaban la inauguración del segundo tres años después, en 2019. El objetivo de la investigación era indagar en los costes y beneficios de este esquema, y lo hizo con números que terminan invitando a la prudencia a los responsables políticos.

El estudio de mercado que baraja concluye que una sola vía en la variante basta para absorber el volumen de convoyes de pasajeros y mercancías entre Asturias y la meseta, al menos a corto plazo. El segundo túnel disparará los costes de mantenimiento de toda la línea. Es un sobreesfuerzo que apenas se traduce en mejores ingresos para el gestor de la instalación, esto es, la empresa pública Adif, que cobra un canon por cada ferrocarril que circula sobre sus vías.

De imponerse las tesis del informe, el segundo túnel abrirá en ancho ibérico, pero además, se hará esperar.