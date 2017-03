La oleada de incendios se extiende con sesenta fuegos en veinticinco concejos

Ha vuelto a ocurrir. Asturias se acostó anoche iluminada por los sesenta incendios que calcinaban los montes de veinticinco concejos. El viento y la ausencia de lluvias facilitaron que las llamas que el viernes parecían centrarse en el Oriente estuvieran, al cierre de esta edición, repartidas por toda la geografía. En parcelas como las de Amieva el fuego se cebaba con los escasos brotes que habían germinado tras la catastrófica oleada de diciembre de 2015. Como entonces, el de ahora es un mal del Norte. La vecina Cantabria también se las estaba viendo para sofocar los cuarenta focos que prendían en su territorio.

ZONAS AFECTADAS Oriente: Cabrales, Cangas de Onís, Llanes, Onís, Piloña, Ponga y Ribadedeva. Centro: Candamo, Santo Adriano. Valles mineros: Caso, Aller, Langreo, Lena, Laviana, Sobrescobio y Teverga. Occidente: Allande, Belmonte de Miranda, Cangas del Narcea, Grado, Salas, Somiedo, Tineo, Valdés, Yermes y Tameza.

A las 14.11 horas de ayer, con 61 fuegos declarados, el consejero de Presidencia activó la situación 1 del Plan de Incendios (Infopa), que le faculta a reclamar apoyo aéreo al Ministerio de Medio Ambiente. Este nivel de alerta es el previsto cuando las llamas amenazan «zonas sensibles desde el punto de vista de la protección y de la conservación de la masa forestal». Lo cierto es que ayer lo que más prendía era monte bajo, matorral, y algunos bosques de eucalipto, a prudente distancia de las viviendas. Los bomberos que se desfondaban en la lucha estaban a la espera de su aliado más eficaz, la que llaman como «lluvia bendita», y que según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología, estará regando la región desde anoche.

La simultaneidad de las llamas avivaba ayer el recuerdo. «Es como aquel 19 de diciembre de 2015, aunque quema menos extensión», afirmó Hilario López, guarda mayor de los montes de Tineo. En el concejo se han declarado siete fuegos en los últimos días, siendo el peor el de Folgueres del Río, que calcinó alrededor de cincuenta hectáreas, seguido de las veinticinco de Barreiro. «Todos son provocados», se dolía López.

Ni rayos ni tormentas

Igual juicio hacen en el Principado. «Hay que poner el punto de mira en quienes provocan los incendios, porque no han habido circunstancias naturales, de rayos o tormentas, que los hayan provocado», razonó Guillermo Martínez, el portavoz del Ejecutivo regional. El consejero invitó a «cualquier persona que tenga información a que la facilite a las fuerzas y cuerpos de seguridad» para poder identificar a los pirómanos.

Lo sucedido en la cuesta de San Roque (Llanes), hacia el pico Soberrón alimenta esa tesis. El incendio estaba apagado durante la tarde, pero al ocaso, en pocos minutos, empezó a coger fuerza una lengua de fuego de unos tres kilómetros que avanzaba monte arriba. Los últimos estudios sobre incendios forestales están precisamente constatando una tendencia de los pirómanos a actuar en las últimas horas del día, aprovechando cambios de turno y los momentos en los que el helicóptero no puede trabajar.

Tradicionalmente los montes asturianos sufren en febrero y marzo, circunstancia que los expertos relacionan con la acción humana. Más concretamente, con el uso del fuego para limpiar el matorral y generar nuevos espacios para el pasto. En 2016, recién superada la catástrofe que obligó a intervenir al ejército y al Ministerio de Medio Ambiente, no se reprodujo el problema. Estaban entonces los agentes de la Guardia Civil patrullando los montes, buscando pruebas para poner ante los jueces a los culpables de la oleada de aquel invierno seco. Esta vez, con menos vigilancia, un febrero seco en el tercio oriental, y abundante combustible en los montes, el desafío ha vuelto, y con él, las protestas.

«Con tres compañeros por parque, no tenemos medios suficientes para responder a esto», repetía Manuel Sordo, representante de la CSI en el comité de empresa del Servicio de Emergencias. «Hay bomberos que están alargando la jornada para atender un fuego y consecuentemente luego no se pueden incorporar al turno que tenían asignado al día siguiente», abundaba. «El Principado debe incrementar las ayudas para mantener limpios los montes», apelaba ayer José Víctor Rodríguez, alcalde socialista de Cangas del Narcea. El concejo sumaba anoche seis incendios atendidos en las últimas horas, con quince hectáreas perdidas solo en el de Fuentes de Corbero, el peor. Entre Moal y Oballo el foco que obligó a intervenir se produjo tras una quema controlada mal manejada. «Pido prudencia para que no se realicen», instó el primer edil. En caso de necesidad «que se llame a los bomberos para hacerlo con seguridad», dijo.

En la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies vinculaban las llamas a la reforma legislativa que ha unido al PSOE, PP e IU. Las tres formaciones están a punto de levantar los acotamientos; esto es, el veto que pesa sobre los montes calcinados y que impide pastar en ellos durante los años siguientes.

De dar ese paso, los tres partidos «serán tan responsables como los autores materiales» de los incendios, indica el colectivo.