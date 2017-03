La lluvia sofoca el fuego tras 254 incendios en dos días

Había focos, vegetación seca y bomberos agotados. Había montes que en cuanto caía la noche y el helicóptero dejaba de volar, volvían a consumirse. Así estaban las cosas en las últimas horas del sábado cuando los cielos de Asturias dieron un respiro. Las precipitaciones que regaron toda la región, unidas a un descenso térmico de entre seis y dos grados, sofocaron la última oleada de incendios forestales. El alivio fue importante, más de tener en cuenta que ayer el Principado registraba las rachas de viento más veloces del país, con 113 kilómetros por hora en Cabo Busto.

La «lluvia bendita», como la denominan los profesionales de la extinción, llegó en auxilio de los bomberos de los diecinueve parques de la región, los integrantes de la Brigada de refuerzo (Brif) con base en Tineo, y el personal de una treintena de cooperativas forestales. El despliegue dará ahora relevo a los investigadores. Fuentes de la Guardia Civil anticiparon que en los próximos días sus especialistas buscarán los focos de los incendios, y los contrastarán con la información lograda por parte de vecinos y testigos. El objetivo es dar con los responsables de esta oleada. Aunque los fuegos no afectaron a viviendas, el código penal castiga con entre uno y cinco años de prisión a «los que incendiaren montes o masas forestales».

Entre las 21.24 horas del jueves y las 10.47 de ayer se registraron 254 fuegos, muy repartidos. «Son incendios en marzo, con previsión de lluvia, que se desatan sobre todo en fin de semana, y preferentemente en las últimas horas del día, factores todos que sugieren que la mayoría fueron provocados», indica Miguel Ángel Álvarez, uno de los investigadores del Indurot de la Universidad de Oviedo.

Quemó el Parque de Redes, en Tineo cincuenta hectáreas en Folgueres del Río y veinticinco en Barreiro. En el Oriente se cebaron con la cuesta de San Roque. En Somiedo calcinaron diez hectáreas de monte bajo entre Gúa y Caunedo. «Todo el concejo es sensible para el oso pero esta no es una zona crítica y no creemos que vaya a notarlo», aventuraba el alcalde somedano, Belarmino Fernández.

Los 254 fuegos hacen que este marzo supere en focos al de 2016 (tuvo 36) y al de 2015 (fueron 100), pero queda lejos del precedente (con 458). Álvarez ve «sorprendente» que parte de los focos se localizasen en fincas que prendieron en la oleada de 2015 o zonas anexas. «En los incendios hay puntos calientes donde vemos ciclos en los que el fuego se repite cada tres o cuatro años, una frecuencia inferior es difícil por es un material muy reverdecido», explica. Aunque ninguno de los focos esta vez llegue a la categoría de gran incendio, Álvarez lamenta que su número y persistencia suponen que «estamos perdiendo mucha fertilidad en el monte».