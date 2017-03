El noroeste reclama a la UE soluciones a la sangría demográfica y al corredor ferroviario

Imágenes para el contraste. En Asturias los políticos siguen incapaces de pactar una lista de infraestructuras que reclamar. Fuera continúan reproduciendo movimientos para sumar fuerzas con las que atajar los problemas de incomunicación y la sangría demográfica. Ayer fue Cantabria quien se unió a las Regiones del sudoeste europeo (Resoe), alianza en la que el Principado está desde 2014 y que hermana a las cuatro comunidades autónomas del noroeste con las regiones del centro y norte de Portugal. Juntos suponen 190.000 kilómetros cuadrados, trece millones de ciudadanos, 22 universidades y casi el 25% de la economía peninsular. «Somos una macrorregión pequeña, pero del prao ibérico tenemos un cacho», destacó el último, el presidente cántabro Miguel Ángel Revilla, quien para estrechar lazos recordó que sus únicas vacaciones las pasó en Galicia, y que su suegro fue un minero en León, «murió de silicosis».

Su incorporación motivó un acto de reafirmación de Resoe, proyecto que «no requiere nueva financiación ni crea otra institución pagada con los impuestos de los contribuyentes, sino que es una contribución de seis territorios para generar nuevas oportunidades a coste cero», presentó Alberto Núñez Feijóo, el presidente gallego, anfitrión en una cita celebrada en Vigo. Resoe «no aspira a competir, solo a cooperar, y solo será eficaz si incorpora a la sociedad civil, a través de procesos que nazcan de la universidad y las empresas, y que la macrorregión pueda trasladarlos a la UE para generar retornos», completó.

«A mí nunca me gustó la expresión 'frente común', porque presupone que se trama una alianza contra algo o alguien», confió el presidente del Principado, Javier Fernández, quien abogó por defender los problemas del noroeste «sin que eso se degrade en una competición de tiro de cuerda entre territorios». Hecha la salvedad, consideró que los seis territorios no «debemos perder la ocasión para intercambiar conocimientos y experiencias sobre el asunto demográfico». Al respecto recordó que la UE distinguió a Asturias «como sitio de referencia en políticas de envejecimiento activo», por lo que se ofreció a «colaborar» con el resto de vecinos.

«Les invito a plantearnos un desafío mayor, conseguir que la UE conceda al envejecimiento poblacional el tratamiento prioritario que merece», instó Fernández. Se trataría de lograr en Bruselas lo que ya se avanzó en Madrid, cuando se incluyó el 'invierno demográfico' entre las cuestiones tratadas en la última conferencia de presidentes. El envejecimiento de la población, la escasez de nacimientos y el éxodo juvenil es una bomba que «amenaza con agravar el desequilibrio en la pujanza económica entre el este y el oeste de la península», de ahí que ahora proceda que tenga peso en la reforma de la financiación autonómica, propuso.

El tiempo perdido

La solución a este declive «no es inmediata; el envejecimiento ha venido para quedarse», matizó Feijóo. El gallego asumió que «durante años mirábamos para otro lado, y achacábamos el fenómeno a un cambio de valores, de modelos de vida, después, solo después, nos dimos cuenta de la gravedad de la situación». Revilla llamó a «hacer piña» de cara a la reforma de la financiación. «El criterio para repartir el dinero de todos no puede ser la población», apreció. «Tenemos una problemática y es que hay que poner un maestro en los pueblos con cuarenta habitantes, tienen que tener luz, y agua, salvo que el criterio de la UE sea que todos vayan a vivir a Madrid o Lisboa», ilustró.

«Va a ser dramático el futuro si no hay una política que desde la UE prime los productos de la agricultura y la ganadería», completó Revilla. El cántabro recordó que una vez propuso pagar 35 céntimos por litro de leche a los productores «y desde Europa me mandaron una carta, pidiéndome cuidado, que me pueden denunciar; la competencia está bien pero pagando 35 céntimos creo que no arruinamos a los consumidores y tendremos vacas en los praos».

Hay que hacer de la demografía un problema europeo y «lo mismo afirmo, y con igual ambición, respecto a la mejora de las comunicaciones», situó el presidente del Principado. Ahí afirmó que «sin ser recurrente con la relevancia del Corredor Atlántico, reitero que esta obra angular solo tendrá pleno sentido si va acompañada del desarrollo de infraestructuras previstas en el noroeste de la península». Entre ellas mentó a «las conexiones ferroviarias de alta velocidad, los enlaces por mar con la costa francesa, y también el posible eje ferroviario que avance desde Portugal hasta la frontera gala y permite anudar los grandes puertos de la fachada atlántica». El beneficio de estas grandes obras «debe animarnos a trabajar conjuntamente», animó.

Un tren para la costa

El presidente de la Xunta recordó que la macrorregión tiene cinco metas: la competitividad industrial, la educación y cultura, el turismo y el empleo, el transporte, y la demografía. Estos dos últimos fueron los que más atención concitaron. «Nos preocupa ese corredor hacia el Atlántico, que se pueda quedar Cantabria allí arriba, sola; hay que plantear un corredor del Cantábrico, no hablo de un AVE, pero sí de un tren de altas prestaciones, tenemos que empezar a hablar de él», terció Revilla. «El futuro de la UE es del ferrocarril, tenemos que hablar más de él y menos de los camiones», agregó.

Feijóo recogió el guante. Como el presidente de Castilla y León, y el del propio Principado, aprovechó para marcar distancias con los nacionalismos: «Se puede defender el corredor Atlántico sin que sea contradictorio con la defensa del corredor Mediterráneo, y se puede defender el derecho de los ciudadanos del noroeste a tener la alta velocidad, sin negárselo a ningún otro territorio, que por cierto, viene disfrutando de ella desde hace décadas».