Nuevo rifirrafe en la Junta entre Podemos y el consejero de Sanidad por las listas de espera

Una vez más, la situación de las listas de espera de la sanidad pública tensaron el debate en la Junta General. El diputado y portavoz de Sanidad de la formación morada, Andrés Fernández Vilanova, y el consejero del área Francisco del Busto, volvieron a enfrentarse dialécticamente a la hora de valorar el estado de las demoras sanitarias, que para el primero son caóticas y para el segundo, normales. El parlamentario de Podemos pidió encarecidamente al consejero que «deje de esconder pacientes en lista de espera», al referirse a la no publicación por parte del Principado de la totalidad de los datos relacionados con las demoras en el Sespa. Según este parlamentario, hay servicios, como el de Traumatología del HUCA, que mantienen en lista de espera no estructural (la que no se declara) a un 35% de enfermos. Oftalmología a un 20% y Urología a un porcentaje similar. Es más, Fernández Vilanova bajó al estrado con un teléfono, a modo del humorista Gila, y aseguró «esto es un arma de desaparición masiva, porque cuando un paciente recibe la llamada del Sespa y rechaza ser enviado a otro centro alternativo, se le borra de la lista. Desaparece».

La acusación tuvo inmediata respuesta por parte de Del Busto que acto seguido recriminó al parlamentario de Podemos su tergiversación de los hechos. «Asturias cumple escrupulosamente con el decreto nacional de listas de espera. Si usted cree que cometemos un ilícito con los pacientes, denúncielo», animó. El titular de Sanidad indicó que la lista de espera no estructural, la compuesta por personas que rechazan ser derivadas o que voluntariamente piden aplazar su cita médica, se comenzará a publicar «en cuanto podamos técnicamente». Tal y como adelantó EL COMERCIO, ese fue el compromiso adquirido ya por el gerente del Sespa el pasado 22 de febrero ante el dispositivo de listas de espera del Servicio de Salud y así lo recordó esta mañana el consejero en la Junta. Asimismo, negó que en el Sespa «haya listas negras o pacientes ocultos. Todo es legal y lo contempla el decreto nacional», abundó.

Finalmente, Fernández Vilanova aconsejó a Del Busto emular al ya fallecido humorista: «si le gusta gastar bromas pesadas por teléfono, haga como Gila y póngase el casco por la que le puede venir encima».