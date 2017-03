Foro y Ciudadanos exigen a Rajoy que cumpla sus acuerdos sobre la variante de Pajares

Poco habla el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de esa variante de Pajares en la que lleva 3.300 millones invertidos. Por eso cuando lo hace sus palabras son medidas al milímetro. El miércoles prometió al diputado nacional de Foro que acabaría las obras. «Yo les pido a cambio un esfuerzo para entendernos, de qué es lo que tenemos que hacer exactamente, porque creo que es la mejor forma de manejarnos», condicionó.

La reflexión agitó ayer al Principado y toda la oposición, especialmente a Ciudadanos y Foro. Ambas formaciones tienen firmados con el PP acuerdos para esta legislatura que en la variante de Pajares resultan incompatibles entre sí. Las dos, invariablemente, exigieron ayer a Rajoy que cumpla la palabra dada.

El partido naranja pactó abrir la infraestructura este año y seguir «fomentando el transporte ferroviario de mercancías». Su portavoz, Nicanor García, explica que ello supone «instalar ancho de vía mixto, que permita el paso de mercancías y pasajeros». En Ciudadanos «no entendemos por qué surge ahora esta polémica; comprendo que Foro quiera lo mejor y lo máximo en todas las circunstancias, y a mí también me gustaría que llegara el AVE a Gijón, pero eso no va a pasar en muchos años», agrega. A su juicio, «hay dos opciones, pedir lo imposible y que no se cumpla, o hacer un planteamiento realista». El portavoz estima que «ahora mismo faltan muchos millones para abrir la variante, hay que ponerlos en el presupuesto, y Rajoy debe cumplir nuestro pacto porque es el único realista».

El programa firmado por Rajoy con Foro Asturias incluye el acondicionamiento del tramo León-La Robla con vías de ancho internacional (las propias del AVE) y extender este tipo de tendido a «los dos túneles de la variante de Pajares». Para la presidenta de la formación, Cristina Coto, el texto es muy claro: «No entiendo muy bien qué esfuerzo hay que hacer para cumplir el acuerdo, que ya tuvo su fase de esfuerzo de consenso con anterioridad a la firma del mismo». En Foro aseguran que asumirán su parte, «apoyando al gobierno de España durante toda la legislatura a cambio de que éste cumpla los términos del acuerdo, donde en materia de alta velocidad se recoge claramente lo que hay que hacer».

En el Principado ven «auténticamente desolador» las «contradicciones» que enfrenta Rajoy. «Que una infraestructura en la que ya se han invertido más de 3.000 millones y cuya apertura llevamos reclamado esté ahora supeditada a los intereses de estas dos fuerzas, es una auténtica provocación a Asturias», afeó Belén Fernández. La consejera dijo que «hasta ahora sabíamos que el PP había firmado una cosa con Ciudadanos y otra con Foro», pero que «ahora nos acabamos de enterar que Foro y el PP ni siquiera saben lo que firmaron, porque meses después de su pacto, resulta que no se entienden».

Podemos puso en cuarentena la propuesta de Rajoy, pues «manifestó su escaso conocimiento de la deficiente conexión de Asturias con los corredores de transporte europeo». Su diputado Héctor Piernavieja expresó que «más allá de las buenas palabras, para que haya entendimiento tiene que haber verdad, y por tanto una auditoría que explique los sobrecostes de la variante».

En IU ven en el episodio una muestra de que «tenemos un problema muy grave con nuestras infraestructuras, y ante eso los grupos parlamentarios no logramos consensuar un documento que nos sirva para ir unidos». La última reunión para forjar ese acuerdo fue el 27 de febrero, y desde entonces Fernández ha telefoneado a la oposición, sin convencerla para que vuelvan a la mesa.