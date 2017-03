Más de 20.000 personas esperan una operación en Asturias

Un total de 20.880 personas estaban esperando en estos momentos una operación quirúrgica en Asturias. Un 14,1% de ellas, 2.693, están fuera de la lista estructural. Es decir, no pueden ser intervenidas bien por razones médicas o bien porque declinan desplazarse a un hospital diferente que al que les corresponda por área sanitaria.

La Consejería de Sanidad ha informado este lunes en una nota de prensa de que ha dado un paso más para ampliar la información pública al incluir en su publicación mensual en la página web Astursalud y en el Portal de Transparencia cuatro nuevos epígrafes al margen de los datos que componen la lista de espera quirúrgica estructural. Desde ahora, se harán públicos cada mes el número de pacientes que entran y salen del registro y el de aquellos que permanecen en espera tras haber rechazado la derivación a un hospital diferente a su centro de referencia.

También se difundirá la cifra de quienes están pendientes de una operación no urgente y cuya programación no es posible en un momento dado, bien porque su situación clínica no lo aconseja o porque los propios afectados solicitan un aplazamiento por diferentes motivos.

Actualmente, hay 17.917 personas en la lista estructural que viene publicando la consejería desde el inicio de la legislatura, y otras 2.963 están pendientes de una intervención por alguno de los conceptos citados anteriormente, una cantidad que supone el 14,1% de la cifra global de ciudadanos que esperan por una operación. En concreto, los pacientes que han rechazado un centro alternativo son 1.733 y suponen el 52% de los que están fuera de la lista estructural y el 8,2% del total de personas que esperan. Por otra parte, hay 1.230 que no han podido ser intervenidas por razones de salud o porque han pedido un aplazamiento. Estas representan el 48% de quienes están fuera de la lista estructural y el 5,9% del total de ciudadanos que aguardan una intervención. En ninguno de los dos casos quedan excluidos de los registros.

La Consejería explica que el sistema sanitario ofrece una respuesta en red a la demanda de los ciudadanos, que libremente pueden aceptar o no el traslado, en función de la confianza hacia su médico especialista o por cuestiones relacionadas con la comodidad o la facilidad de desplazamiento de sus familiares al centro alternativo, entre otras.

Mejora de la gestión

Los datos actuales son, según Sanidad, "significativamente mejores que los de hace un año, lo que indica una adecuada gestión de la lista de espera". El número de personas pendientes de una intervención quirúrgica se ha reducido en 770, al pasar de las 18.687 de febrero de 2016 a 17.917. Destaca también "la reducción del número de pacientes que esperan más de seis meses para ser intervenidos, que ha bajado de los 645 registrados en febrero del año pasado hasta los 442 actuales, lo que supone un descenso del 31%. Además, si esta cifra se compara con los 873 de enero de este año, la disminución ronda el 50%". Por otra parte, en febrero salieron de la lista de espera 511 personas más que las que entraron, señala la nota.