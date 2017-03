Asturias y Galicia se unen para erradicar la plaga de la polilla

Asturias y Galicia, en coordinación con el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, que dirige Isabel García Tejerina, han unido sus fuerzas para hacer frente común en la lucha para la erradicación de la polilla guatemalteca de la patata en sus territorios y para impedir su avance hacia otras comunidades autónomas. Así lo reconoció ayer la consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, María Jesús Álvarez, tras reunirse con la ministra del ramo. Pese a no haber abordado en ese encuentro el tema de la plaga que está afectando a los cultivos de tubérculo en el Principado -la totalidad de la franja costera desde Vegadeo a Ribadedeva así como a otros concejos del interior-, Álvarez explicó que los técnicos de Desarrollo Rural trabajan para exterminar la 'Tecia solanivora' en coordinación con Galicia, donde primero llegó este insecto y en mayor medida se han visto afectados por sus efectos.

Precisamente ayer, en San Tirso de Abres, concejo asturiano limítrofe con la comunidad gallega, comenzó la recogida de los tubérculos almacenados para la siembra, cuya época empieza ahora. Un camión de Tragsa recorrió, casa a casa, trece distritos del municipio. En total, fueron 320 kilos aprehendidos en esta primera jornada. «Pasó el municipal por la mañana para ver si teníamos algo», explicaba Antonio Rodríguez, vecino de Espasande. En esta misma población, Venancio Llenderoso entregó cincuenta kilos en dos sacos, un envase acompañado de la correspondiente etiqueta. En el momento en que este agricultor de 74 años entregó la semilla, los operarios le dispensaron un acta de recepción para su firma y Llenderoso se quedó con una copia en su poder. Con este documento debería tramitar ahora la solicitud de ayuda en la oficina comarcal de Vegadeo y aportar, también, la denominada la hoja de acreedores que le será facilitada por el banco. Afirmó, no obstante, que renunciará a la indemnización. «No quiero nada. Soy mayor y no tengo ganas de andar con estos papeleos. Total, para lo que me van a pagar», defendía. Según el baremo fijado, a 0,70 euros, le corresponderían 35 euros. «Lo que me costó», dijo antes de añadir que «no merece la pena». Y no fue el único. De Espasande también es Manuel Acevedo. Él entregó 24 kilos. Su mujer explicó que «compramos en el almacén Algarpe de Vegadeo a 16,80 euros y mi marido no quiere la ayuda porque gastas más en viajes y en vueltas con papeles que lo que pagan».

La recogida de patata de siembra proseguirá hoy por San Tirso de Abres. El camión de Tragsa partirá en esta segunda jornada de Salcido, a las 8.50 horas, y recorrerá Vegas, El Llano, La Antigua, Solmayor y Lourido para finalizará en Goxe a las 13 horas.

Varios de los afectados renuncian a las indemnizaciones, que creen insuficientes

Los técnicos acudieron a inspeccionar otro posible caso en la parroquia de Monteana

«Como más rápido se desplaza es llevando patatas de un lado a otro», dice el Serida

El Gobierno regional publicará en las próximas horas en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) la ampliación en Asturias del Programa Nacional de Control y Erradicación de la 'Tecia Solanivora' tras haber detectado el pasado lunes un nuevo foco en Monteana, en la zona rural de Gijón. Y puede no ser el único. Dos técnicos de la Consejería de Desarrollo Rural inspeccionaron ayer la patata plantada y almacenada por otra familia de esta parroquia gijonesa. Durante más de una hora, los técnicos, acompañados del propietario, realizaron la verificación sobre el terreno de un posible nuevo caso en un área que va a ser declarada zona de infección. De la visita, se llevaron una bolsa de plástico transparente con unos cuantos kilos de patatas. En la consejería no habían confirmado el resultado de las pruebas al cierre de esta edición, pero Tino Llano, el agricultor que dio el aviso que acabó provocando que se decretara la alerta en Gijón, no tiene dudas. «Es una patata roja, de una variedad casi extinguida y estaba como las mías», dijo. El Principado obliga ahora a todos los agricultores de la franja costera asturiana, incluido algún municipio interior como Taramundi, a notificar a la Consejería de Desarrollo Rural los terrenos en los que ya esté plantado el tubérculo y aquellos en los que esté previsto cultivar.

Los insectos caen en la trampa

Mientras tanto, las trampas de feromonas que los técnicos dejaron en el almacén de Tino Llano, donde se destruyeron más de 67 kilos de patatas por primera vez en Gijón, para atraer la polilla ya empiezan a dar sus frutos. Un ejemplar macho nadaba ayer en el líquido que contiene este dispositivo colgado en los espacios contaminados por la plaga. En un caldero que tiene también con este producto yacían varias polillas más. «Mirad cómo es el bicho que tanto problema nos está causando. Más de cuarenta años sembrando patata y nunca había aparecido hasta ahora», afirmaba. En Monteana, los vecinos coincidieron al manifestar que «esto no acaba aquí, van a aparecer muchos más casos, pero hay gente que no lo dice».

Los técnicos de la consejería están desbordados, los avisos de posibles casos saturan sus jornadas. A diario visitan los lugares a los que el tiempo les permite llegar y realizan las correspondientes comprobaciones y trámites. El próximo lunes acudirán a Monteana a informar a los vecinos de Gijón de las medidas al ser la parroquia zona infectada, en un radio de un kilómetro, y el resto del concejo ha sido declarado como tampón. Comenzará a las 19 horas en la sede vecinal en un encuentro al que también están invitados los agricultores de Carreño.

«La polilla puede llegar a cualquier zona, es una mariposa que vuela, per la manera más rápida de desplazarse es con nuestra ayuda, con patatas que se llevan de un sitio a otro», advirtió Guillermo García en Laviana, donde este ingeniero agrónomo del Serida daba ayer una charla sobre el cultivo de la patata.