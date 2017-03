Maria José Abeng: «Juan es mi angelito; sabía y sabe quién es su madre»

El pequeño Juan, el niño que nació de una adolescente asturiana y que el Principado entregó a una pareja valenciana en régimen de preadopción, está ahora «superbien». Lo dice su madre biológica, María José Abeng, quien recuerda que cuando recuperó al niño, el pasado septiembre, tras una larga batalla judicial, la recibió «con los brazos abiertos». «Con él todo va muy bien, es muy listo, muy atento, cariñoso, es mi angelito», dijo.

Abeng fue entrevistada por Televisión Española y aseguró que en el tiempo que lleva junto a Juan, éste no le ha preguntado por los padres de acogida que tuvo. «Él sabía de sobra que no eran sus padres, lo sabía y lo sabe», comenta. Por decisión judicial, el regreso del crío a su familia biológica se está realizando con un control de psicólogos y terapeutas que velan por el bienestar del pequeño e informan a los magistrados. Nieves Ibáñez, la letrada de la asturiana nacida en Guinea, indica que se están emitiendo con resultado favorable, y que son los propios profesionales los que por ahora han desaconsejado fomentar el contacto con la pareja biológica.

Abeng está recibiendo cartas de madres que han tenido también problemas con Servicios Sociales. Según relata, su «infierno» comenzó cuando tras recibir un bofetón de su madre, acudió a la Guardia Civil a solicitar que la impidieran repetirlo. «Tenía 11 años, fue un arrebato, una tontería, y a partir de ahí no salí hasta los dieciocho años». La ovetense se quedó embarazada tres años después y «desde el minuto uno, la directora me dijo que me lo iban a quitar, me entró pánico». A partir de ahí, relata, empezaron las presiones para que lo diera en adopción, algo que no consintió. Tuvo al bebé por cesárea y, según indica, la cuidadora con la que estaba tenía orden de no dejarle ver al pequeño.