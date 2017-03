Los hospitales asturianos suprimirán la jornada de tarde a partir del lunes

La jornada de tarde en los hospitales asturianos pasará a la historia a partir de abril. El próximo lunes, día 3, los turnos vespertinos que se implantaron en 2013 a pesar del rechazo frontal de los profesionales sanitarios desaparecerán. Así, las 37,5 horas semanales (derivadas de las denominadas 'horas marianas) se cumplirán en la sesión matinal y no a través de los polémicos módulos de tarde. La jornada laboral en los hospitales, por tanto, comenzará a las 7.30 en unos casos y media hora más tarde en otros. La salida quedará fijada a las tres de la tarde para los primeros y a las 15.30 para los segundos.

La medida, cuya puesta en marcha se avanzaba en el mes de enero, tras convocar el Sespa a los sindicatos para avanzar en la eliminación de los turnos de tarde llega, no obstante, sin el acuerdo de todos los representantes de los trabajadores. En ese sentido, Francisco Menéndez, responsable de Sicepa-Usipa, recordaba ayer que la mesa de negociación para abordar este cambio en la jornada laboral no se ha reunido. «Somos los primeros sorprendidos, nos lo dicen los trabajadores, pero con nosotros no han negociado», lamentaba Menéndez, quien adelantó que su sindicato tiene claro el camino a seguir: «En cuanto el lunes empiece el nuevo sistema, lo impugnaremos». «Es una tomadura de pelo», apostilló sobre la actitud del Sespa hacia la «mayoría de los representantes de los trabajadores». Y decía la mayoría porque apuntaba, en alusión al Simpa, a una posible negociación «encubierta» con solo un sindicato. También hacía referencia a que queda por concretar otra cuestión, la mejora de las condiciones de los trabajadores del turno de noche. Cuestión en la que coincidía Ana Carpintero, enfermera y sindicalista de la Corriente Sindical de Izquierda. «La ponderación está mal hecha, por cada noche, por diez horas, computan 12,1 cuando deberían ser más», indicaba Carretero.

«En Asturias tenemos la ponderación de jornada más baja de toda España y hay estudios que constatan que el turno de noche es malo para la salud», añadía Menéndez. En el mismo sentido se pronunció días atrás Juan Vila, de UGT, sindicato que también demanda que se negocie la nueva jornada laboral en su totalidad.

El sindicato Sicepa-Usipa impugnará el cambio por «no haber sido negociado»

La asociación de usuarios reclama que todos los trabajadores fichen

La implantación, hace cuatro años, de los turnos vespertinos provocó un fuerte enfrentamiento entre trabajadores y Gobierno regional. El personal sanitario y, especialmente, los facultativos se habían opuesto a aquella medida que ahora se anula. Los médicos convocaron una huelga, que duró tres meses, motivada también por la pretensión del Sespa de eliminar el descanso tras la guardia.

Enviar facturas

La eliminación de la jornada vespertina y, a cambio, el aumento en media hora más de la jornada semanal lleva, por otra parte a los usuarios a plantear otra cuestión. «¿Cómo pueden saber si se cumple con el horario? ¿Cómo lo controlan?», se preguntaba ayer Susana Pérez-Alonso, presidenta de la Asociación de Usuarios de la Sanidad del Principado (Asecro). Y la respuesta la daba ella misma durante el Consejo de Salud celebrado ayer: «Hemos pedido que todos los trabajadores fichen».

Pérez-Alonso también rechazó que no acudiera a la reunión del Consejo de Salud ningún representante de la Unión de Consumidores «y otras plataformas que después montan algaradas». Insistió la portavoz de los usuarios en la necesidad de reducir las listas de espera, para lo que reclamó mayor responsabilidad tanto a los pacientes como a los profesionales. «Unos trabajan poco, otros exigen demasiado y otros actúan de robots, pidiendo prueba tras prueba», dijo, al tiempo que defendió que solo se realicen trasplantes en un número limitado de hospitales, que cifró en siete.

También propuso Pérez-Alonso -«y dijeron que se lo iban a pensar»- al Consejo de Salud que se remita la factura de las intervenciones a los pacientes a título, eso sí, informativo. «Cada prótesis de rodilla, por ejemplo, cuesta 7.500 euros», detalló. Además, reclamó que el colectivo que encabeza tenga presencia en el Consejo de Administración del Sespa.