«Los residentes son una parte fundamental del hospital»

La etapa formativa se terminó y ahora comienza un nuevo ciclo en su carrera profesional, ya como médicos. Cuatro años en los que pondrán en práctica todo lo aprendido en la facultad. Pasarán consultas, visitarán los laboratorios, domicilios, mutuas y también quirófanos. Todo ello para llegar a ser lo que siempre desearon: los mejores en su profesión.

El Hospital de Cabueñes daba así la bienvenida a las decenas de jóvenes que acaban de examinarse del MIR y del EIR y que han querido conocer un poco más el centro gijonés. «Comienzo esta nueva etapa con algo de miedo, ya que te enfrentas a la vida real, pero también con muchas ganas, aunque la responsabilidad va a ser enorme», comentó la ovetense María Folgueras de 24 años y que ha sacado la plaza 2.300 en el MIR. Su objetivo es quedarse en Asturias para hacer Medicina Interna o de Familia. «Prefiero hacer la especialidad en un hospital y Cabueñes me ha gustado mucho. Las jornadas me han parecido más familiares que las del HUCA». La preferencia de Alejandro Fernández también es hacer Medicina de Familia. En el Hospital de Cabueñes existen unas doce plazas para esta especialidad. «Me he llevado muy buena impresión de este hospital. Se preocupan mucho de los resientes, ya que conozco a alguno», apostilla el ovetense.

Entre las personas que se encontraban esta mañana en el Salón de Actos de Cabueñes estaban dos chicas que acaban de hacer el EIR (Enfermero Interno Residente). Cristina García es una de ellas. Vive en Castropol, pero estudió la carrera de Enfermería en Gijón. «Aquí te dan muchas oportunidades para formarte. El ambiente que hay en el Área Sanitaria V, me gustó mucho en las prácticas, pues los profesionales apoyan a las personas que se están formando y se esfuerzan para que aprendas». Cristina quiere trabajar en un centro de salud, al igual que Andrea Smith, que acaba a de treminar la carrera de enfermería. «He realizado todas las prácticas en el HUCA, por eso he venido a Cabueñes para conocerlo un poco más y la verdad que se han esforzado mucho en las jornadas», explica Andrea.

El próximo 20 de abril estos futuros profesionales tendrán que decidir su futuro, al escoger especialidad y destino. Y a finales de mayo comenzarán una nueva etapa como médicos, en la que demostrarán de manera práctica, durante cuatro años, todos sus conocimientos como expertos de la salud.